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妙齡女牙齦出血確診急性骨髓性白血病 醫：注意四症狀

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
醫師與ＡＭＬ病友親臨現場分享知識與患病經驗。記者黃惠群／攝影
醫師與ＡＭＬ病友親臨現場分享知識與患病經驗。記者黃惠群／攝影

急性骨髓性白血病（AML）發生年齡有年輕化趨勢，了解症狀、及早就醫是救命關鍵。33歲周小姐去年適應新工作常感壓力大、火氣大，後因牙齦腫脹、牙床出血還起水泡，至牙科診所就醫，牙科醫師見其牙口健康，不應有上述徵狀，建議其至大醫院做抽血檢查，才確診急性骨髓性白血病，幸在發病兩週內及時確診、接受治療，現無復發跡象。

4月21日世界急性骨髓性白血病日即將到來，中華民國血液病學會理事長周文堅表示，ＡＭＬ主要症狀不典型，所以容易與老化、感冒混淆，且病期惡化快，多數患者確診時已有生命危險，被視為最難治療的癌症之一，因此大眾了解症狀、及早就醫是救命關鍵。

為幫助患者及早診斷、掌握黃金治療期，中華民國血液病學會推出「『急』刻救援 『髓』機應變421」口訣，提醒民眾若莫名出現臉色蒼白疲倦、發燒、瘀青出血、骨頭疼痛「4」大症狀，應盡速至各大醫院內科或血液腫瘤科進行血液及骨髓「2」項重點檢測，若確診，「1」定要至血液科就醫。

急性骨髓性白血病患者約有5成為65歲以上長者，3成為40至65歲中壯年者，為了解我國急性骨髓性白血病現況，台大醫院與台北醫學大學分析2001至2015年共15年的「全民健保資料庫」、「國民健康署癌症登記報告」與「內政部死亡登記檔」三大資料庫，累積近萬名新確診個案，顯示ＡＭＬ發生率逐年上升，且有年輕化趨勢。

中國醫藥大學附設醫院內科部副主任葉士芃說明，該研究處於未有任何標靶藥物問世的時期，對於較年輕、少共病、以及較早確診的患者，其身體狀況可承受標準化療，整體存活期可達10.2個月；無法接受化療的年長者或有共病而身體機能較差患者，整體存活期僅剩4.1個月。

葉士芃表示，現在透過標靶藥物、化學治療及幹細胞移植，年長者存活期為8至10月，提升2倍，年輕族群五年存活率為60%至70%，提升2成，他並提醒，化療仍是重要標準治療，患者使用標靶治療搶時間改善身體狀態後，仍建議接受化療或幹細胞移植。

侯信安指出，去年確診急性骨髓性白血病的周小姐是屬易復發的FLT-3突變，經兩次標靶藥物合併化療療程，癌細胞比例低於5%，達到完全緩解，為爭取更好的治癒率，接續使用二線標靶新藥，成功消除殘存的癌細胞，並進行幹細胞移植，迄今沒有復發。

●「台灣急性骨髓性白血病衛教網站」：https://knowamltaiwan.org/

中華民國血液病學會推出「『急』刻救援 『髓』機應變421」口訣。圖／中華民國血液病學會提供
中華民國血液病學會推出「『急』刻救援 『髓』機應變421」口訣。圖／中華民國血液病學會提供
莫名出現臉色蒼白疲倦、發燒、瘀青出血、骨頭疼痛4大症狀，應至各大醫院內科或血液腫瘤科進行血液及骨髓檢測。圖／中華民國血液病學會提供
莫名出現臉色蒼白疲倦、發燒、瘀青出血、骨頭疼痛4大症狀，應至各大醫院內科或血液腫瘤科進行血液及骨髓檢測。圖／中華民國血液病學會提供

患者 幹細胞 癌症

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