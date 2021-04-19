壓力一大就拉？ 低腹敏飲食改善腸躁症狀

壓力一大就就拉肚子，或是長期有便秘、腹瀉困擾，影響生活品質卻又找不出原因，可能是腸躁症惹的禍。醫師指出，要改善腸躁症，不只是單一科別的治療，而必須整合藥物、飲食、生活型態改變和精神心理治療四大面向，尤其低腹敏飲食是第一線治療方式，有助於改善症狀。

台灣胃腸神經與蠕動學會理事長盧俊良表示，腸躁症為大腸激躁症（Irritable bowel syndrome）的簡稱，是一種腸胃功能性的障礙，造成腹痛、腹脹、腹瀉和便秘等症狀反覆交替出現，嚴重者甚至會影響生活品質與工作效率，過去便有患者，因反覆拉肚子而不敢出門遠行。

當上述症狀在六個月前開始，且過去三個月內平均每周至少一天有復發性腹痛，且合併有與排便相關的腹痛、排便頻率變化以及糞便外觀形狀改變等三項條件中的其中兩項，其可診斷為腸躁症。

盧俊良說，推估台灣盛行率約10％至20％，約數百萬人罹患此症。而腸躁症的發生原因不明，但通常和壓力、飲食、腸道敏感異常等有關。

台北榮民總醫院內視鏡中心主治醫師王彥博表示，腸躁症的治療已經從單一科別進展到整合藥物治療、低腹敏飲食、生活型態改變、精神心理治療四大面向，其中低腹敏飲食（Low FODMAP diet）是第一線治療方式。

腹敏（FODMAP）是指含可發酵性的寡糖、蔗糖、乳糖、單醣及多元醇等食物，攝取過多可能會誘發腸胃道過敏，引起腹脹等問題。

根據澳洲蒙納許大學在低腹敏飲食的研究顯示，86％腸躁症患者採行低腹敏飲食後整體症狀獲得改善；而據2017年英國研究指出，50％至80％的腸躁症患者在實施低腹敏飲食後，腹脹、腹瀉等腸胃道症狀獲得改善。

台北榮總營養師吳柏姍表示，低腹敏飲食最重要的改善項目可先從水果著手，須盡量避免的包括蘋果、熟透的香蕉、西瓜、酪梨等。低腹敏水果則包括奇異果、鳳梨、木瓜、草莓等，另外也可選擇茄子、白菜、秋葵、杏仁奶等食材。

吳柏姍說，低腹敏飲食分為三階段進行，包括完全低腹敏飲食期、重新導入期以及個人化期。一開始先將中高腹敏的飲食完全以低腹敏食物替代，約四至八周症狀改善後，再一次試一種高腹敏食物，以找出患者對個別食物腹敏狀況。