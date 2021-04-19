中年男腰部劇痛 檢查竟發現腎兩側長滿結石

50多歲顏先生日前出現發燒、血尿、腰部劇烈疼痛，到醫院檢查發現左右兩側腎臟竟各有3公分大的結石。聯新國際泌尿外科醫師朱懿柏提醒，腎結石初期沒有症狀，容易被忽略，有些病人沒有結石症狀，常是因為其他疾病做檢查才發現，建議民眾應定期健康檢查，此外腎結石復發機率高，建議病人治療後仍應持續追蹤，才能及早治療。

朱懿柏表示，顏先生有多年腎結石病史，過去曾在診所做體外震波碎石多達29次，但體外震波碎石術僅適合2公分以內結石，治療後如有碎片未完全排出，殘留體內易再次形成結石，日積月累就會越來越大顆。

朱懿柏指出，顏先生腎臟兩側皆有結石，以傳統取石手術需分2次進行，且有出血及感染併發症等風險，而新的軟式輸尿管鏡碎石手術為無創手術，經人體自然孔道進出，可1次完成兩側取石，降低腎臟出血及手術對身體的傷害。

朱懿柏表示，醫師進行腎結石治療前會評估結石大小、成分、腎臟結構及病人共病史等，採取最適合的治療方式；而隨著天氣逐漸轉熱，夏天氣溫高，流汗多、排尿減少，是結石的好發季節，建議多喝水，避免吃太鹹，少喝碳酸飲料。