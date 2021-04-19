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台灣百萬人有腸躁症 可試低腹敏飲食

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
台灣胃腸神經與蠕動學會理事長盧俊良指出，腸躁症是一種腸胃功能性障礙，包括腹痛、腹脹、腹瀉、便祕等症狀反覆或交替出現。(photo by臧品安／台灣醒報)
台灣胃腸神經與蠕動學會理事長盧俊良指出，腸躁症是一種腸胃功能性障礙，包括腹痛、腹脹、腹瀉、便祕等症狀反覆或交替出現。(photo by臧品安／台灣醒報)

「透過低腹敏飲食，可緩解腸躁症症狀！」台灣胃腸神經與蠕動學會19日指出，台灣約有數百萬人罹患腸躁症，對生活品質造成極大影響，建議患者多採用「低腹敏飲食」，可有效改善症狀。但營養師也提醒，低腹敏飲食需經營養師及醫師管控，且不適合長期進行。

高糖飲食增腸躁症風險

台灣胃腸神經與蠕動學會理事長盧俊良指出，腸躁症是一種腸胃功能性障礙，包括腹痛、腹脹、腹瀉、便祕等症狀反覆或交替出現，只要符合主要條件，「症狀至少在6個月前開始，以及過去3月內平均每週至少1天的復發性疼痛」且符合合併條件「腹痛與排便相關、排便頻率變化、糞便外觀形狀改變（腹瀉或便秘）」中2項以上者，即可診斷為腸躁症問題。

台北榮總內視鏡中心主治醫師王彥博建議，腸躁症患者多採用「低腹敏飲食（Low FODMAP）」，可有效緩解及改善症狀。此外，外國研究更指出，過量咖啡因、甜食、含糖飲料的飲食習慣會提高罹患腸躁症的風險。

低腹敏飲食怎麼選

特定類性碳水化合物在消化過程中無法被順利吸收，可能導致某些人出現腸胃道不適。台北榮總營養師吳柏姍指出，常見低腹敏全榖蔬果包括白米、糙米、紅蘿蔔、菠菜、番茄、奇異果、柑橘等，低腹敏蛋白質則包括新鮮肉類、蝦、蛋及豆腐；澳洲蒙納許大學研發的低腹敏APP，可幫助患者查詢低腹敏食物。

吳柏姍提醒，實施低腹敏飲食需要經過專業醫生與營養師嚴謹控管，也不適合長期進行，以免產生營養失衡等問題。

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患者 腹痛

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