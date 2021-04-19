發燒、瘀青、骨痛 恐患急性骨髓性白血病

「急性骨髓性白血病惡化快，及早發現、儘速就醫是救命關鍵！」中華民國血液病學會19日指出，民眾若出現臉色蒼白疲倦、不明原因發燒、瘀青出血、骨骼疼痛四大症狀，恐是罹患急性骨髓性白血病，應儘速求診進行血液及骨髓兩種重點檢測，一旦確診，就要儘速治療，把握治療黃金階段。

注意四大症狀

中華民國血液病學會指出，民眾若莫名出現臉色蒼白疲倦、不明原因發燒、瘀青出血、骨骼疼痛四大症狀，可能是罹患急性骨髓性白血病，應儘速至各大醫院內科或血液腫瘤科，進行血液及骨髓兩種重點檢測。

中華民國血液病學會理事長周文堅表示，急性骨髓性白血病因為主要症狀不典型，容易與老化、感冒混淆，且病期惡化快，多數患者確診時已有生命危險，被視為最難治療的癌症之一，因此大眾了解症狀、及早就醫是救命關鍵。

中華民國血液病學會急性骨髓性白血病與骨髓化生不良症候群疾病工作組召集人侯信安醫師指出，透過台大醫院與台北醫學大學攜手進行的回溯研究發現，研究的15年（2001至2015年）間，新發個案數從每年364人逐漸提升至755人，有明顯上升趨勢。其中，患者年齡中位數落在56.2歲，以50歲至59歲族群增加幅度最顯著，證實有年輕化趨勢。

標靶藥物延長存活期

中國醫藥大學附設醫院內科部副主任葉士芃表示，我國目前已有多款標靶藥物上市，包括ELT-3抑制劑、BCL-2抑制劑及IDH1或IDH2標靶藥物。目前ELT-3抑制劑已有健保給付，但普遍標靶藥物還需自費使用。

葉士芃指出，過往透過化療及幹細胞移植，年長者存活期為3至5月，年輕者五年存活率為40%至50%；現在透過標靶藥物、化治及幹細胞移植，年長者存活期為8至10月，提升2倍，年輕者五年存活率為60%至70%，提升2成。他也提醒，化療仍是重要標準治療，患者使用標靶治療搶時間改善身體狀態後，仍建議接受化療或幹細胞移植。

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