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好消息！華南水氣移入 氣象局曝這天起全台可望有雨

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華南水氣移入 周六起全台可望有雨

聯合報 / 記者彭宣雅董俞佳／台北即時報導
目前高屏山區有些許降雨。圖／中央氣象局提供
目前高屏山區有些許降雨。圖／中央氣象局提供

天不降雨，各地水情嚴峻，中央氣象局預報指出，下周六有一波來自華南的水氣移入台灣，屆時各地水氣增多，降雨範圍擴大到北部、東半部以及中南部山區，全台都有降雨機率，降雨量預期比這兩天更多。

乾旱危機越來越重，各地開始祈雨活動，強颱「舒力基」未影響台灣，其外圍環流預估只有4月21日至23日為東半部及北部山區帶來局部短暫雨。今天下午屏東平地、山區也有一些降雨，其他地區還沒有明顯雨勢。

中央氣象局預報員張承傳表示，周末有一波華南水氣移入台灣，明顯影響的時間點是下周日到下周一兩天，屆時各地水氣增多，降雨範圍擴大，北部地區、東半部地區、中南部山區都有降雨機率。且雨勢比這兩天午後短暫陣雨更大。

另外，受颱風影響，氣象局提醒，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門容易有長浪發生，尤其基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島易有3米以上浪高出現，民眾從事沿海活動務必注意安全。

氣象局

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