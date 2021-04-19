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海科館區域探索館免費參觀成往事 進館要付30元清潔費

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
基隆市國立海科館區域探索館過去免費參觀，上月起改向參觀者收取清潔費30元。記者邱瑞杰／攝影
基隆市國立海科館區域探索館過去免費參觀，上月起改向參觀者收取清潔費30元。記者邱瑞杰／攝影

基隆市國立海科館區域探索館3樓「區域探索廳」，開幕近9年免費參觀。館方以使用者付費、避免非參觀目的人士入館為由，上月間改收30元場地清潔費，引發討論。在地商家許真豪說，館方只問盈虧，不思好好策展吸引遊客，有違親近、認識、善待海洋的設館使命。

海科館目前有區域探索館、主題館和海洋劇場3棟主要建物。區域探索館2012年6月30日率先試營運，3樓區域探索廳設有美麗與更迭、活力漁村和我們的故事3個主題區，介紹八斗子自然與人文美景，打造地方發展生態旅遊、社區深度旅遊的前哨站。

海科館上月取消區域探索廳免費參觀，改成滿6歲、未滿65歲一般民眾，每人收費50元，營運初期優惠30元；周邊6里里民、每周三基隆市民日免費參觀制度，維持不變。

許真豪認為，區域探索廳過去因為免費參觀，無法創造營收，不受重視，館方近9年未更新展品，遊客也越來越少，改成收費不知能收多少錢？與其收費把遊客擋在門外，更好「管理」，不如多用心培育志工，讓更多志工進駐，帶領遊客認識八斗子。

許真豪說，海科館籌備時曾答應區域探索館建成後，1樓設遊客諮詢服務中心，2樓規畫地方伴手禮專區，3樓介紹八斗子地區及舉辦地方展覽，4樓自由運用。如今遊客中心服務裁撤，2樓一度淨空成蚊子館，3樓展覽從未更新且要收費，4樓出租設餐廳，感覺只知精算盈虧，有違教育使命。

海科館表示，區域探索館展廳更新有其必要，但3樓展示廳及其他空間全年水電、人力、清潔、修繕費用近千萬元，上月起收取30元清潔費充實維護營運費用，有助館方提供更優質、可長可久的服務。

海科館以作業基金運作自負盈虧，館方除降低成本「節流」，也設法活化空間「開源」。區域探索館2樓7月將成為大專院校海洋研發成果及新創基地，期望能再迎來另一波參觀人潮。

海科館 基隆 蚊子館

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