深夜兩震！喚醒南投人921回憶 「急難包已經整理好」

昨（18）日晚間10點11分與14分，在花蓮縣壽豐鄉分別發生5.8跟6.2地震，震度之大可說是全台有感。對此，便有一名在台中定居的南投人於同日晚間11點多時，上網發文指出「最怕這種二段式+上下搖的地震，跟921一樣！」

原PO在臉書社團「爆廢1公社」上發文分享，地震當下住在12樓的他，正在客廳看著YouTube影片，在第一次搖晃時「只覺得應該還好」，沒想到3分鐘後的天搖地動讓他嚇得「直接回房大叫老婆把小孩抱起來，衝到大樓中庭」。

「南投人有陰影」原PO更在文末時提到，因本身是南投人，當時921大地震讓他留下相當大的陰影，所以這次的地震讓他提前先整理好「急難包」放在床邊，也讓寶寶這一夜不睡嬰兒床，以便若還有餘震發生，全家人能比較好逃。

此文一出，讓不少有「地震陰影」的網友們開始分享自身的經歷，紛紛表示「體驗過921之後，上下震真的很可怕」、「921當年也在中部唸書，真的上下再左右」、「那個上下太明顯了！整個讓人很恐慌」、「中部人真的很怕上下的震動」、「第二次我腿真的有點軟」、「埔里人，在庭院喝酒，馬上跑進去要帶著寶寶衝，有夠恐怖」。