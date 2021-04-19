接見兒童醫療貢獻獎得主 蔡英文：盼更多年輕醫師投入

蔡英文總統今天上午接見「第九屆台灣兒童醫療貢獻獎」得獎者，她致詞時強調，面臨少子女化的挑戰，政府在照顧幼兒的政策上特別關注，也將持續挹注更多預算，讓照顧可以更周全。並盼更多年輕醫師投入兒童醫療領域，給孩子一個更健康、更安全的未來。

蔡總統表示，今天很高興看到兒童醫療貢獻獎得獎者，大家長期以來是兒童身心健康的守護者。她認為，從事醫療及護理工作是一種基於使命的承擔，尤其在少子女化的過程，兒童在台灣社會是最珍貴的資產。她感謝得獎者不論是個人或團隊，對小朋友的照顧以及對兒童醫學的投入，讓我們下一代的成長過程能夠健康、快樂、平安。

蔡總統提到，這次獲得「終身貢獻獎」的中研院院士張美惠，曾推動新生兒接種B肝疫苗，致力於降低兒童肝癌的發生率，獲得這項榮譽是實至名歸；現場也有小兒耳鼻喉科權威、來自馬偕醫院的資深主治醫師李國森，李醫師是兒童上呼吸道的守護者，非常恭喜獲得「焦點貢獻獎」。

蔡總統也說，獲得「中流砥柱獎」的高雄榮總兒童醫學部主任邱益煊，是病童眼中慈愛的「邱叔叔」，視病猶親地醫治陪伴著慢性腎臟病的孩子。她也很高興有年輕的新血、專業的團隊，持續投入兒童友善醫療。包括這次「兒科新銳獎」得主、台大兒童醫院醫師劉士嶢。而這次醫療團隊獎得主，同樣是來自台大兒童醫院的急重症兒童轉院外接團隊。

蔡總統指出，護理師也是不可或缺的關鍵角色。這次有兩位「兒童護理獎」得主，一位是台東馬偕醫院的護理師吳家慧，長年在東台灣照顧新生兒的健康；另一位是台大兒童醫院的護理師趙芳欣，長期投入兒童安寧醫療，陪伴病童和家屬走過人生最艱難的道路，非常不簡單。

蔡總統向得獎人及醫療團隊表達最誠摯的感謝之意，也感謝瑞信基金會不遺餘力的推動兒童友善醫療。她強調，台灣正面臨少子女化的挑戰，政府在照顧幼兒的政策上特別關注，也將持續挹注更多預算，讓照顧可以更周全。也希望更多年輕醫師都可以投入兒童醫療領域，給孩子一個更健康、更安全的未來。

最後，蔡總統也感謝所有醫護人員，疫情期間站在第一線，是最辛苦的、承擔風險也最大。接下來將擴大疫苗施打範圍，希望讓全民擁有足夠的防護力，這部分非常重要，還需要大家繼續幫忙。訪賓一行由衛生福利部次長石崇良及瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福陪同，總統府秘書長李大維也在座。