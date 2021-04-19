周五到周末可能有全面雨勢 彭啟明：近期條件最好的一波

昨天南部山區出現午後對流發展，包括南投、屏東都有稍大的降雨，天氣風險公司總經理彭啟明表示，今天中南部山區仍有些午後對流發展的機會，周五到這周末也可能有全面雨勢，他說，這波是近期條件最好的一波降雨，也可能是四月最多的一次，規模尺度都比午後雷陣雨大許多，期能有機會稍緩解西部乾旱，否則就要等到月底或五月梅雨季。

彭啟明表示，昨天最令人振奮的消息就是南部從南投、嘉義、高雄、屏東的山區開始有午後熱對流發展，雖然最多才20至25毫米，可能只是潤濕乾涸的土地，對水資源些微幫助，但總是有雨的蹤跡，通常四月份午後雷陣雨就應該逐步出現，但今年一直到昨天才開始，明顯晚了許多，今天仍有些機會，仍是分布在中部山區從南投到屏東，另外東半部的宜蘭花蓮台東則是颱風很外圍環流及迎風面的雨勢。

颱風方面，彭啟明說，強颱舒力基目前位於台灣南端的東南方約1020公里，中心最大風速達到每秒55公尺，七級風暴半徑280公里，以每小時八公里速度緩慢的往北北西移動，預計周三下半天到周四就位於台灣南端東南方約560公里處，離七級風半徑約370公里，這是最接近台灣的時候，周四到周五則逐步遠離，這主要是屆時台灣東南方有個鞍型場，颱風會往那前進，最後被西風帶快速帶離，過去幾天雖然路徑預測上有其變動，甚至往西修正，但目前都已經收斂穩定許多，如預期隨著大環境而調整，不過這時間實在太久了，從今天開始到周五，舒力基颱風仍在台灣附近。

彭啟明表示，颱風的外圍環流有機會為台灣東半部帶來地形降雨，西半部不受影響，接下來可以留意的就是就是周五到這周末，在中國南方的對流雲系有機會被連動東移到台灣，有機會有些全面雨勢，這是近期條件最好的一波降雨，有可能是四月最多的一次，規模尺度都比午後雷陣雨大上許多，希望能夠有全面的降雨能稍緩解西部乾旱，不然就要等到月底或是五月的梅雨季了。

溫度方面，將逐步緩回溫，北部今天仍在20至25度，中南部20至30度，東半部17至25度，明後天逐步回溫一些，要留意周三周四可能有颱風帶來的沉降氣流，有局部較高溫，大致上東半部易受到颱風外圍環流影響有陣雨，西半部仍較晴朗，不過要注意空氣品質，昨天影響台灣的沙塵天氣已經稍緩解，不過預期這幾天西半部的空氣品質受到颱風外圍沉降氣流影響，大氣更加穩定，有機會到達敏感或所有族群不健康等級，仍要多留意。