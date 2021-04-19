媽媽哺乳怕奶量不夠 多吃魚湯或豬腳花生反增塞奶風險

不論親餵或擠奶瓶餵，許多哺乳媽媽都會擔心自己奶量是否足夠；醫師指出，餵奶時應保持身心放鬆，以免影響催產素的分泌和排乳反射，寶寶想要吃就順應他的需求，乳房會知道寶寶的需求量去製造相對應的產量。擠奶瓶餵的媽媽，選擇合適舒服的擠奶器，擠奶過程越放鬆，乳汁越容易移出。

中國醫藥大學新竹附設醫院婦產科國際認證泌乳顧問許馨予表示，母奶近九成由水組成，但其中的醣分、蛋白質、脂肪、礦物質、維生素等的比例是穩定的，且有許多活性免疫因子及細胞，酵素，生長因子等，是寶寶最好的營養來源。

根據台灣兒科醫學會建議，寶寶出生後持續哺育母乳至1歲，但寶寶超過6個月後，需適量補充副食品，尤其可多給予含鐵鋅較多的食材如紅肉類或是蛋黃、海鮮，避免寶寶鐵質缺乏。

而乳房大小和奶量無關，且媽媽的飲食並不會影響母乳的營養，多吃魚湯或豬腳花生對奶量影響不大，補品油脂量高，可能增加媽媽塞奶的風險，建議媽媽均衡飲食即可。

許馨予也指出，媽媽感冒時仍可以餵奶，因為媽媽身體所製造對抗感冒病毒的抗體，會進入乳汁，藉由餵奶把抗體傳給寶寶，而大部分的感冒藥，並不會影響母奶。

另外，乳腺發炎使用抗生素時，也可以哺乳。乳腺炎的治療除了使用抗生素，最重要的是鬱積的乳汁可以移出，因此只要寶寶願意吃，媽媽親餵時可先從發炎側開始，並增加哺乳頻率，若寶寶不願意吃或是以擠奶為主的媽媽，也需要增加擠奶的頻率幫助乳汁移出。

許馨予也建議媽媽可以嘗試半躺臥姿勢餵奶，在身體放鬆的狀況下，讓寶寶發揮尋乳及含乳的生物本能，而不論親餵或擠奶，如果有乳頭疼痛狀況，可尋求專業泌乳顧問的協助，進一步評估親餵或擠奶的情況，媽媽先照顧好自己的身心舒適，母乳之路也才能走的平安順利。