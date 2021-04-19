不用親跑監理站 補發行照或修改地址已可線上申辦
以往車主欲補發行車執照及申請或修改公路監理業務住居所、就業處地址，直覺認為須親自到各監理站辦理，公路總局為節省車主往返公路監理機關時間及行車安全，已開放「監理服務網」線上申辦，有需求者可逕透過線上申辦，約4至6日即可收到，免於奔波之苦。
公路總局嘉義區監理所新營監理站進一步表示，車主只要使用自然人憑證或健保卡(須備有IC晶片讀卡機)註冊為「監理服務網」會員後，即可在「監理服務網」線上辦理補發行車執照及申請(或修改)公路監理業務住居所、就業處地址。
而車主在完成線上補發申請後約4至6日，即可收到行車執照，相關申辦資訊請上「監理服務網」(https：//www.mvdis.gov.tw)查詢或逕向各監理所(站)洽詢。
新營監理站提醒，行車執照補發有以下應注意事項：1、如有違規案件或燃料費未結者，請先結清。2、強制汽、機車責任保險證有效期間不滿30日者，應先辦理續保。3、汽車及大型重型機車已逾指定檢驗日期限者，應先辦理檢驗合格。
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