不用親跑監理站 補發行照或修改地址已可線上申辦

以往車主欲補發行車執照及申請或修改公路監理業務住居所、就業處地址，直覺認為須親自到各監理站辦理，公路總局為節省車主往返公路監理機關時間及行車安全，已開放「監理服務網」線上申辦，有需求者可逕透過線上申辦，約4至6日即可收到，免於奔波之苦。

公路總局嘉義區監理所新營監理站進一步表示，車主只要使用自然人憑證或健保卡(須備有IC晶片讀卡機)註冊為「監理服務網」會員後，即可在「監理服務網」線上辦理補發行車執照及申請(或修改)公路監理業務住居所、就業處地址。

而車主在完成線上補發申請後約4至6日，即可收到行車執照，相關申辦資訊請上「監理服務網」(https：//www.mvdis.gov.tw)查詢或逕向各監理所(站)洽詢。