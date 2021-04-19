用心理學解析情緒！20大「台灣人氣心理師」帶你走出煩惱迴圈

對情緒的自我覺察很重要！

近幾年隨著心理健康議題漸漸受到重視，越來越多人會尋求專業心理師（包含臨床心理師與諮商心理師）的協助，透過心理學剖析內心的情緒，以不同的角度看待煩惱，就像咳嗽、流鼻水會知道要去看醫生，「心」受傷了也要懂得去撫平傷痕。

許多心理師平時會在臉書粉絲專頁寫文章，不只分享諮商相關資訊，更會透過專業知識帶領讀者回頭檢視自己的內心，找出另一種生活的方式。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查有哪些網友熱議的心理師，這些心理師都有開設臉書粉絲專頁，讓你平常滑臉書就能獲得心理學知識！

image source：FB／蘇予昕諮商心理師－活出你的原廠設定

NO. 18 瑪那熊（陳家維）諮商心理師

粉專：瑪那熊的愛情觀察

瑪那熊（陳家維）諮商心理師專攻愛情心理、人際溝通、關係經營與社交力學，身為各大婚戀平台約會教練的他，曾幫助過許多人突破盲點，解決愛情與人際關係的困擾。

除了在臉書粉專用實際案例向粉絲分享愛情觀點，瑪那熊諮商心理師不時會在PTT以「ManaBear」帳號回覆網友的愛情煩惱，精闢的分析時常獲得鄉民大讚「實用推」、「怎麼這麼中肯」、「瑪那熊必推」，是PTT知名人物之一。

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NO. 16 王雅涵諮商心理師

粉專：心理師的歡樂之旅

曾在少年學園擔任社工與講師的王雅涵諮商心理師，專長將「桌遊」應用於特殊兒童諮商與青少年和親子諮商，在遊戲中了解孩子內心真正的想法。

先前「雞排妹」鄭家純自爆遭到性騷擾時，擅長以心理學分析時事的王雅涵諮商心理師就曾發文，提醒身為一般大眾的我們可以如何培養對於「性騷擾」的敏感度，避免疑似性騷擾的發生，獲得網友認同「說得條理分明」。



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NO. 13 蘇益賢臨床心理師

粉專：心理師想跟你說

蘇益賢臨床心理師與丁郁芙臨床心理師共同經營「心理師想跟你說」粉絲專頁及Podcast，用簡單易懂的方式向大眾推廣心理學，累積不少粉絲。

為了讓更多人了解心理學知識，蘇益賢臨床心理師更積極到各地演講、開設工作坊及線上課程、與其他心理師合著書籍，其中由蘇益賢、林昱萱、周裕翔三位心理師合作撰寫的《今天被騙了嗎？心理師教你破解詐騙伎倆》，甚至收錄心理師自身的「受騙日記」，分析詐騙行為背後的心理機制，淺顯有趣的文字頗受好評。



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NO. 9 洪仲清臨床心理師

粉專：洪仲清臨床心理師

洪仲清臨床心理師特別擅長協助自我探索與覺察、人際與家庭溝通等領域，喜歡在臉書粉專上分享書籍摘文，加上自己讀完書後的反思，以及能如何應用到生活中，許多粉絲看完後，都會在留言區熱烈討論自己面臨的問題與想法，互相交流。

洪仲清臨床心理師的最大特點就是會開直播詳細介紹書籍，結合身邊的故事案例與書中內容，引起共鳴，讓網友留言表示「好期待直播」、「因為老師分享而想看這本書」。

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NO. 7 蘇絢慧諮商心理師

粉專：蘇絢慧分享空間

諮商心理師蘇絢慧致力於書寫傷痛療癒相關的心理學作品，目前已出版超過20本書，總能用溫暖的文字說出許多人的心聲，像是《療癒孤寂》一書專門描寫現代人孤寂的心理狀態，帶讀者檢視內在的傷痛與不安，重新找回安全感，獲得粉絲回饋反思「與自己對話，學習多愛自己」、「遇見真實的自己，認識自己」。

諮商心理師蘇絢慧不時會在臉書粉專發布圖文，用簡單的話語撫慰眾多粉絲內心的創傷。

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NO. 5 林萃芬諮商心理師

粉專：林萃芬諮商心理師的生活EQ樂園

林萃芬諮商心理師因出版「洞察人心」系列書籍打開知名度，平時會以心理學角度對時事發聲，如近期太魯閣號408號車次事故，她就提到受災家屬可能面臨創傷後壓力症候群，身為旁人的我們，比起向家屬說「節哀順變」，改說「我們一起度過悲傷」更能給予安慰的力量。

江宏傑跟福原愛傳婚變消息，林萃芬諮商心理師也揭露異國婚姻難維持之處，原因之一就是離鄉背井的那方心理需求常被忽略，掀起許多討論。

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image source: 衛生福利部社會及家庭署

NO. 4 蘇予昕諮商心理師

粉專：蘇予昕諮商心理師－活出你的原廠設定

從主持人、金融業公關跨足心理領域的蘇予昕諮商心理師，靠著《活出你的原廠設定》一書爆紅，書中金句「『我想變得更好』，但是，是誰定義了這個好？當追求一個你認為『好』的目標，卻很痛苦，表示你其實並不好！」引起大眾共鳴，粉絲看完表示「透過書更了解自己」、「收穫很多」。

除了臉書粉專之外，蘇予昕諮商心理師也在YouTube開設頻道，不定期用影片分享心理學知識，已有近萬訂閱數。

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NO. 3 周慕姿諮商心理師

粉專：周慕姿

周慕姿諮商心理師憑藉2017年出版的書籍《情緒勒索》爆紅，此書獲得當年誠品暢銷榜冠軍，在台灣掀起討論狂潮，還被翻譯成多國語言，銷往國際，近期出版新書《過度努力》，再度掀起討論熱度。

除了諮商心理師身份，她同時也擔任重金屬樂團「Crescent Lament 恆月三途」主唱，由於身兼兩個看似大相徑庭的角色，讓她曾面臨許多考驗與掙扎，因此更能看到別人如何被困住，提出犀利的觀點，粉絲也稱讚「老師真的很精闢」。

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NO.2 陳志恆諮商心理師

粉專：陳志恆諮商心理師

曾任國立彰化高商輔導主任的陳志恆諮商心理師，擁有豐富的校園輔導經驗，2017年出版書籍《受傷的孩子和壞掉的大人》，透過真實故事講出孩子受傷的心聲，獲得廣大迴響。

陳志恆諮商心理師時常會在臉書粉專發文，以問答方式分享家長、孩子向他求助的各式議題，許多粉絲看完後都留言「感謝分享，很有幫助」、「從老師身上學到很多」，他開設的UDN部落格「老師，可以和你聊一下嗎？」，亦已累積超過200萬點閱數，顯見其人氣。

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NO.1 王意中臨床心理師

粉專：王意中

專精兒童青少年心理衛生、早期療育的王意中臨床心理師，出版多本親子教養書籍，擔任多家媒體的專欄作家，善於解析兒童行為背後的的心理動機，如小孩感到焦慮卻不知如何表達，就會透過啃指甲、流手汗等方式求救，王意中臨床心理師透過引導、剖析，帶家長從源頭檢視孩子的負面情緒該如何處理。

在推廣青少年心理健康不留餘力的他，常到學校演講分享人際溝通、親子相處技巧，令許多父母與教師感到受益良多，目前演講場次已超過2,000場。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年04月16日至2021年04月15日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『心理師』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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