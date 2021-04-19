被地震國家警報「遺棄」 鄭明典：仍在克服問題

花蓮縣壽豐鄉昨天深夜在3分鐘內，分別發生規模5.8、規模6.2極淺層地震。中央氣象局昨晚也緊急發布「國家級警報」；不過，有不少人表示沒收到，感嘆自己是「國家的邊緣人」、被國家「遺棄」。對此，中央氣象局長鄭明典今天表示，發布的標準一視同仁，未收到的原因很多，有一群人仍在克服這個問題。

國家地震警報系統是行政院災防辦公室、災害科技中心與業者配合推出，2016年5月啟用後，常有民眾抱怨地震都搖完了才收到警報，也有民眾常說未收到通知，開玩笑指被國家「遺棄」。

鄭明典今天早上在個人臉書發文表示，災防告警細胞廣播這種告警是設定區域廣播，並沒有設定接收者是誰，標準一視同仁！在廣播區域內，沒收到訊息的原因很多，不過是有一群人努力在克服問題。