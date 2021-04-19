強颱「舒力基」過門不入 吳德榮：期望越高失望越大

根據中央氣象局(19日2時)「路徑潛勢預測圖」顯示，強颱「舒力基」沿太平洋高壓邊緣，向北北西朝呂宋島東方海面前進；明(20)日緩慢減弱、但仍很強；21、22日「舒力基」進入鞍形場逐漸轉北再轉東北，23日受「西風帶」導引轉向東北東，逐漸加快，強度將逐日緩慢減弱。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新(18日20時)歐洲(ECMWF)模式系集模擬顯示「舒力基」路徑類似，第6天起持續偏東，加速遠離。因中央山脈的屏障，造成降雨東、西的差異；週四(22日)因颱風外圍在迎風面的抬升作用，東半部有明顯降雨；至於背風面桃園以南，難有紓解旱象的降雨，「期望越高，失望越大」而已。

吳德榮說，根據觀測資料顯示，昨天(18日)南部最高溫仍在34度左右(屏東內埔鄉33.5度)，中南部山區午後有局部短暫陣雨。今(19日)晨北台灣上空有一些中層雲系，中南部較晴朗、山區仍有一些昨天午後殘餘的零星降雨；清晨氣溫與昨晨類似；截至5時本島平地最低氣溫出現在花蓮玉里鎮14.9度；其他各地區最低氣溫：北部(新北雙溪區)15.9度，中部(台中清水區)17.8度，南部(台南後壁區)18.2度。

根據最新(18日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天(19日)台灣附近大氣穩定，北台灣上空雖有一些中層雲系，各地仍為多雲時晴的天氣，中南部山區午後有局部短暫陣雨的機率。北、東舒適微熱、中南部白天熱，各地早晚皆偏涼。中南部空氣品質不佳，戶外活動應注意。

他表示，今天各地區氣溫：北部16至25度，中部18至32度，南部18至34度，東部15至30度。明天(20日)、週三(21日)各地晴時多雲，白天熱、早晚涼，中南部山區午後有局部短暫陣雨的機率。週三下午起東半部漸有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，週四(22日)東半部因颱風外圍環流受迎風面地形的抬升作用，有明顯降雨；西半部仍為多雲時晴，山區午後有局部短暫陣雨，白天熱、早晚舒適。週五(23日)東半部有局部短暫雨，西半部為多雲時晴、山區午後有局部短暫陣雨的機率。週六(24日)短波逐漸接近，大氣趨不穩定，午後「對流性」局部降雨的機率提高；週六晚、下週(25)日短波快速通過，伴隨局部性陣雨。

吳德榮表示，至於能有多少雨量降在各水庫的集水區？已超過模式模擬的極限，需持續觀察；但也不必操之過急、過度期待，因時序才將要進入「梅雨季」(5、6月)而已。