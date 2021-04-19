暌違一年！鋼琴王子陳冠宇信守承諾 24日返嘉開音樂會

鋼琴王子陳冠宇2020年將「絕對貝多芬」鋼琴奏鳴曲系列獨奏會第一系列專場獨奏會，全國唯一獻給嘉義，當時他誓言重返嘉義，如今他信守承諾，本月24日將在嘉義市政府文化局音樂廳，帶來「絕對貝多芬，系列3：陳冠宇2021鋼琴獨奏會」。

陳冠宇昨天下午到嘉義民雄悅來居莊園舉辦見面會，現場演奏《貝多芬悲愴鋼琴奏鳴曲，作品13，第三樂章》及《貝多芬月光鋼琴奏鳴曲，作品27之2，第一樂章和第三樂章》，為演唱會提前宣傳。

去年適逢德國音樂家貝多芬誕辰250周年，陳冠宇自去年5月份起展開為期4年，共8系列的「絶對貝多芬：鋼琴奏鳴曲系列獨奏會」，陳表示，貝多芬的32首鋼琴奏鳴曲更被稱譽為鋼琴作品中的「新約聖經」，樂曲呈現鋼琴「擬交響樂團」之嶄新創作手法和里程碑。

此次音樂會，陳冠宇將再度帶來全場貝多芬4首早期鋼琴奏鳴曲，獻給嘉義樂迷，包括：作品2的3首奏鳴曲，及作品7的《大奏鳴曲》，4首鋼琴奏鳴曲不僅富含豐沛細膩的情感和崇高的藝術價值，在彈奏技巧的展現上更有驚喜。