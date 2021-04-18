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花蓮連兩震 台11線與台8線皆有落石可雙向通行
今天晚間10時許，花蓮縣壽豐鄉分別發生芮氏規模5.8、6.2地震，震源深度15公里、13.9公里。消防局通報，目前台11線、台8線都有落石掉落情形，請民眾注意安全。
針對今天的地震，花蓮縣消防局通報，豐濱鄉台11線34公里至34.5公里區間，以及秀林鄉台8線（太魯閣牌仿至天祥段）167公里至110公里有落石掉落，請民眾注意行車安全。消防局已通知公路總局工務段處理，也請警方警戒。
公路總局第四區養護工程處表示，正全面巡查轄管省道、橋梁、邊坡狀況，並針對震度5強以上區域的橋梁進行特別巡查。經初步巡查，台11線海岸公路34K+800、台11線34K+900（磯崎路段）有落石，可雙向通行，花蓮工務段已前往排除，預計明天凌晨1時恢復正常通行。
提醒地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請用路人如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板，將提供最新交通管制、防災資訊。
另外，巧合的是，在2年前的今天下午1時許，也發生規模6.1地震，震央在花蓮銅門，震源深度18.8公里，特別的巧合也讓網友驚呼「剛好是兩年前的今天耶！」2年前的今天正好也是立委傅崐萁出獄的日子，令網友深感太過巧合。
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