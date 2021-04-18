花蓮連兩震 台11線與台8線皆有落石可雙向通行

今天晚間10時許，花蓮縣壽豐鄉分別發生芮氏規模5.8、6.2地震，震源深度15公里、13.9公里。消防局通報，目前台11線、台8線都有落石掉落情形，請民眾注意安全。

針對今天的地震，花蓮縣消防局通報，豐濱鄉台11線34公里至34.5公里區間，以及秀林鄉台8線（太魯閣牌仿至天祥段）167公里至110公里有落石掉落，請民眾注意行車安全。消防局已通知公路總局工務段處理，也請警方警戒。

公路總局第四區養護工程處表示，正全面巡查轄管省道、橋梁、邊坡狀況，並針對震度5強以上區域的橋梁進行特別巡查。經初步巡查，台11線海岸公路34K+800、台11線34K+900（磯崎路段）有落石，可雙向通行，花蓮工務段已前往排除，預計明天凌晨1時恢復正常通行。

提醒地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請用路人如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板，將提供最新交通管制、防災資訊。