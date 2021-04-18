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花蓮連兩震 台11線與台8線皆有落石可雙向通行

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花蓮深夜3分鐘2震嚇到氣象局長 鄭明典：緊張一下下

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
氣象局長鄭明典地震後在臉書發文。圖／取自鄭明典臉書
氣象局長鄭明典地震後在臉書發文。圖／取自鄭明典臉書

花蓮今天深夜10時11分至10時14分，3分鐘內連搖2次，全台有感，各地「國家警報」狂響，嚇壞不少民眾，兩起地震規模分別為5.8及6.2，震央都在花蓮壽豐鄉。中央氣象局局長鄭明典在臉書發文表示，連續兩個地震，第2個地震出現一處震度6弱，「緊張一下下」，還好目前無通報任何災情。

鄭明典臉書發文才20分鐘就湧入破百則留言，民眾說此次地震「非常有感」，有高雄人說晃到不行，「一度想衝出去」；還有人說「不大，但是搖到頭暈感覺快要從椅子掉下來」。

不少人說此次地震預警很有效，提前好幾秒響，還有民眾說「台北響過30秒就地震、預報愈來愈厲害」；但也有新北民眾說根本沒有響，也有人說第一次有響、但第二次根本沒響。

地震 鄭明典

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