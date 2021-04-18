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她多次病危謝醫師相救 兒童醫療貢獻獎護國家幼苗

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
第9屆「台灣兒童醫療貢獻獎」中流砥柱獎得主邱益煊。記者葉信菉／攝影
第9屆「台灣兒童醫療貢獻獎」中流砥柱獎得主邱益煊。記者葉信菉／攝影

音樂響起，第9屆「台灣兒童醫療貢獻獎」頒獎典禮正式開始，數名致力推展兒童醫療的醫師、護理師等，戴上杏林桂冠授獎，瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福表示，台灣面臨少子化挑戰，2020年人口數首次出現負成長，新生兒僅16.5萬人，創史上新低，改善兒童醫療環境、守護國家每一個幼苗刻不容緩，盼衛福部今年可投入更多資源佈建兒童醫療環境。

為彰顯第一線兒童醫療工作者的用心付出，瑞信兒童醫療基金會自2005年起，設立「台灣兒童醫療貢獻獎」，盼藉此喚起社會對於兒科醫療的重視，鼓勵更多新血投入兒童醫療領域。

此次「終身貢獻獎」得主為台大醫院小兒部主治醫師、中央研究院院士張美惠，行醫超過40年，不僅首創「台灣嬰兒大便卡」，建立全球第一個全國嬰兒膽道閉鎖篩檢系統，幫助辨識膽道閉鎖篩檢，還是台灣兒童腸胃肝膽疾病的先驅研究者。

張美惠之前收治過一名肚子上長東西的4歲多男童，經超音波檢查，才發現罹患肝癌，且腫瘤已經很大一顆，再檢查男童7歲多的哥哥，發現竟也罹患肝癌，張美慧說，兩兄弟因發現罹癌的時間晚，癌細胞早已轉移，確診後半年內便相繼去世。

因為不捨兒童罹患肝癌導致家庭破碎，張美惠團隊積極研究，發現小孩罹患肝癌是因其母親是Ｂ型肝炎帶原者，透過母嬰傳染才將病毒傳給小孩，而注射Ｂ肝疫苗，不只可以防肝炎，還可防肝癌，進而推動新生兒Ｂ肝疫苗預防注射，讓台灣成為全球第一個實施該項政策的國家。

有著「邱叔叔」之稱的高雄榮總兒童醫學部主任邱益煊，是本屆「中流砥柱獎」得主，今日牽著一名身型嬌小、著白藍洋裝的小女孩霈涵，溫馨入場。

邱益煊說，現年20歲的霈涵，罹患「先天性泌尿道結構異常」，出生時就少了一顆腎臟，僅存的唯一腎臟不但小，還是水腎，腎功能極差，所以出生後第2天便轉診至兒童腎髒科照料。

由於先天性腎臟缺損至治療難度高，霈涵5歲才得以開始洗腎，成長過程中，連普通小感冒才也能演變成肺炎，甚至多次腹膜感染併發致死率很高的腹膜炎，讓家屬接到無數次病危通知，幸在邱益煊的陪伴照顧下，才一路撫平患病的不安與病痛。

對於兒童醫療，副總統賴清德則錄影表示，政府從今年起至113年，將分4年挹注28億元，執行「優化兒童醫療照護計畫」，以降低兒童死亡率，減少兒童可預防、可避免的死亡或失能，落實分級醫療與雙向轉診，有效運用醫療資源，改善健康不平等。

●第9屆「台灣兒童醫療貢獻獎」得獎者名單：

終身貢獻獎：張美惠

中流砥柱獎：邱益煊

焦點貢獻獎：李國森

兒科新銳獎：劉士嶢

兒童護理獎：吳家慧

兒童護理獎：趙芳欣

醫療團隊獎：台大兒童醫院急重症兒童轉院外接團隊

第9屆「台灣兒童醫療貢獻獎」終身貢獻獎得主張美惠。記者葉信菉／攝影
第9屆「台灣兒童醫療貢獻獎」終身貢獻獎得主張美惠。記者葉信菉／攝影
第9屆「台灣兒童醫療貢獻獎」獲獎者大合照。記者黃惠群／攝影
第9屆「台灣兒童醫療貢獻獎」獲獎者大合照。記者黃惠群／攝影

肝癌 台大醫院 肝炎

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