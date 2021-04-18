一張圖看天氣！舒力基恐帶3公尺長浪 明起這些地方有雨

中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」表示，強颱舒力基雖然不會直接影響台灣天氣，但未來一周，基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門容易有長浪出現，到海邊活動務必小心再小心，基隆北海岸、東半部及恆春半島甚至有3公尺以上的浪，一定要注意安全。

氣象局說，未來的降雨還是偏迎風面的東半部地區為主，周一、周二東北季風影響，花東及屏東會有零星雨，中南部山區也有午後零星陣雨。

氣象局說，周三開始降雨範圍會再擴及到北部山區，中南部則是山區午後有局部的短暫陣雨。整體而言，周三至周五北部山區、東半部有局部雨，中南部山區午後零星雨。周六、周日水氣稍微增多，北部及東半部有短暫雨，中南部山區有局部雨。

氣象局說，下周末有華南雲系接近台灣附近，各地的雲量增多，如果水氣再多一些，也不排除中南部平地也有一些降雨機會，但因為比較偏向預報後期，民眾可多留意氣象局最新的氣象資訊。