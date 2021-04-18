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南部地區躲過這次的沙塵暴 原來是它救了空品

聯合報 / 記者修瑞瑩/台南即時報導
原本會嚴重影響南台灣空品的沙塵暴，因為台南外海的渦旋（紅圈處）而影響降低。圖／台南市環保局提供
原本會嚴重影響南台灣空品的沙塵暴，因為台南外海的渦旋（紅圈處）而影響降低。圖／台南市環保局提供

中國大陸的沙塵暴今天南下南台灣，但台南地區的空品似乎沒有明顯惡化，環保局表示，主要是今天凌晨起在外海有一處「背風渦旋」，帶給台南南風，同時把南下的汙染物給「擠」到台灣海峽，所以台南的空品一整天大約是「普通」到「敏感」等級，沒有像以往沙塵暴可能帶給南部的「紅害」

環保局表示，昨天傍晚受東北風增強影響，本次東北風偏乾燥，且途經中國華北、華中時，帶來沙塵及PM2.5、臭氧等大量之境外汙染南下影響台灣，環保局也預測這波境外對本地的影響，於周五晚間發布臉書提醒民眾因應，提前通報大型工廠、營建工地做好相關汙染防制措施。

環保局指出，這波境外汙染原本預計影響到今天傍晚，但上午全台共有8個測站AQI達到「紅色警示」，主要集中在「北部、外島」地區，台南市戶外空品大多是「普通」等級，PM2.5及PM10皆無超標疑慮。

環保局表示，這波境外，台南預估受影響相較北部較小，主要由於東北風「繞山」後，汙染物大多由新竹附近出海，汙染物在台灣海峽傳輸，無直接順著西部平原往南移動，因此中部以南空氣品質沒有受到太大影響，加上今天凌晨起，南部有背風渦旋生成，渦旋帶來的偏南風，有助於抵擋境外汙染往南累積。

環保局持續監測汙染物狀況，必要時將啟動更多的應變作為。也提醒敏感族群，雖然空品無大幅度轉差，但在境外汙染影響之下，仍記得戴上口罩再出門。

PM2.5 台灣海峽 沙塵暴

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