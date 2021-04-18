刺鼻汗臭伴隨濕耳垢 醫：恐是狐臭作怪

夏天將近，一流汗全身臭烘烘令許多人深感困擾。醫師表示，流汗後若出現刺鼻臭味且有濕耳垢，當心是狐臭作怪，恐影響人際互動，可透過刮腋毛、避免辛辣飲食來改善。

26歲劉先生是工程師，因汗腺發達，天氣一熱經常全身爆汗並散發出刺鼻臭味，他原本以為自己只是汗臭，不以為意，直到2年前發現味道愈來愈臭，女友反映味道實在太嗆鼻，用了止汗劑效果有限，就醫才發現困擾他的不是汗臭，而是狐臭。

收治個案的開業整型外科診所醫師洪章桂表示，一般來說，汗水是沒有味道的，但當汗水的蛋白質被皮膚分解，就會產生異味，類似運動後的臭酸味，但若發現味道特別刺鼻，就應當心是狐臭作祟。

洪章桂解釋，狐臭患者因大汗腺（頂漿腺）會分泌含蛋白質的汗液，經細菌分解後加上體溫，會形成特殊刺鼻的味道，尤其青春期荷爾蒙改變後，頂漿腺分泌會更旺盛，導致體味更明顯，隨大量流汗或情緒緊張，異味也會更明顯，恐面臨社交問題。

他表示，狐臭和遺傳有很大的關係，父母當中只要一人有狐臭，子女發生率為50%，若父母雙方都有狐臭，子女發生率則提高至80%，其中又以女性比男性發生率高；多數狐臭患者除了常見的腋下狐臭，也常伴隨濕耳垢的情形，另像是乳暈、私密處等也可能發生狐臭。

改善狐臭方法有許多種，洪章桂說，狐臭患者可從改善生活習慣做起，包括保持腋下清潔衛生、使用止汗劑、刮除腋毛減少細菌滋生，飲食方面應避免食用辛辣、刺激的食物等，但若要根治，仍得靠手術去除頂漿腺才能完全擺脫狐臭。