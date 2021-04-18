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響應地球日 名字有「節能」免費入綠博還能抽大獎

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
宜蘭綠色博覽會迎接地球日，名字中有節能或家中用電比去年同期省電，可以免費入園，還有機抽中大獎。圖／綠博提供
宜蘭綠色博覽會迎接地球日，名字中有節能或家中用電比去年同期省電，可以免費入園，還有機抽中大獎。圖／綠博提供

4月22日是地球日第51周年，宜蘭縣政府特別以「希望城堡」作為綠色博覽會主題，並規劃三項全民皆可參與的系列活動，分別是「能源教育博覽會」、「節電獎勵禮兌換」及「尋找節能大師」，提供豐富獎品的總總項15萬元， 更有機會抽到手機。

宜蘭綠色博覽會「無所不能館」與三星國中合作，4月22日上午辦理「能源教育博覽會」，現場除了有三星國中的能源教育車，更邀請了佛教慈濟基金會「行動環保教育車」共襄盛舉，結合來自全台的單位設置教育推廣攤位，設計 22 個關卡。參加民眾可向活動服務台索取闖關卡，只要集滿12個關卡戳章，即可當場兌換闖關紀念品，紀念品限量300份，活動當天中午12時止。

綠博主題連結聯合國永續發展目標SDGs13氣候行動，為鼓勵民眾重視節能省電，一起努力減緩全球暖化，地球日當天在綠色博覽會入口處服務台出示109年1月以後非營業用戶的電費單影本，只要單據的用電量較前次同期減少，縣府將招待免費暢遊綠博。每張符合上述活動資格的電費單，將可享有同行最多4人免費入園優惠，並可用電費單到服務台兌換億光節能LED燈泡，1張電費單領取1個，限量100個。

即日起至5月9日前，姓名中同「節」或「能」其中1字，到綠博的無所不能展館服務台出示身分證件，即可獲得節能標章LED燈泡或太陽能DIY組合包，同2字者請於綠色博覽會大門出示身分證件，可免費入園。

到無所不能展館以展館主題元素進行拍照並寫創意文字 ，上傳到在宜蘭縣環保局官方FB貼文留言「#節能大師就是我」，5月10日後評選抽獎，6月底前公布得獎名單，有機會抽中iphone 12大獎，歡迎民眾做環保、愛地球，踴躍參與活動。

宜蘭綠色博覽會迎接地球日，名字中有節能或家中用電比去年同期省電，可以免費入園，還有機抽中大獎。圖／綠博提供
宜蘭綠色博覽會迎接地球日，名字中有節能或家中用電比去年同期省電，可以免費入園，還有機抽中大獎。圖／綠博提供
宜蘭綠色博覽會迎接地球日，名字中有節能或家中用電比去年同期省電，可以免費入園，還有機抽中大獎。圖／綠博提供
宜蘭綠色博覽會迎接地球日，名字中有節能或家中用電比去年同期省電，可以免費入園，還有機抽中大獎。圖／綠博提供
宜蘭綠色博覽會迎接地球日，名字中有節能或家中用電比去年同期省電，可以免費入園，還有機抽中大獎。圖／綠博提供
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綠色博覽會 身分證

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