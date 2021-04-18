東北風挾帶境外汙染物 苗栗市以北空品亮橘燈

東北風挾帶境外汙染物，影響台灣空氣品質，苗栗縣今天空氣品質，苗栗市以北亮出「對敏感族群不健康」的橘燈，南邊則是維持「普通」的黃燈，縣政府環保局提醒橘燈地區減少外出，做好個人防護。

環保署預報今天環境風場為東北風，境外汙染持續影響台灣空氣品質，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖是「橘色提醒」等級，苗栗縣政府環保局指出，頭份市、苗栗市測站今天空氣品質指標，都維持120左右的橘燈，三義測站則是100以下的黃燈。

環保局指出，橘燈表示空氣汙染物可能會對敏感族群的健康造成影響，但是對一般大眾的影響不明顯，一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應該考慮減少戶外活動，學生仍可進行戶外活動，但建議減少長時間劇烈運動。