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舒力基颱風眼「閃電旺盛」 彭啟明：若來台將嚴重災害
天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，舒力基颱風眼附近的閃電很旺盛，外圍環流的對流也在發展，今天應該是最強時刻，如果真的來台灣，將是一場嚴重災害。
彭啟明說，根據天氣風險團隊閃電監測網看到的資料，在舒力基颱風內部及外圍閃電很旺盛，今天應該是最強的時間點了，雖然不來台灣，但如果這樣的颱風真的進來台灣，都會是一場嚴重災害，不管居家、社區鄰里、企業等，在汛期前可以多做一些準備及演練。
彭啟明也說，今天開始有午後熱對流，統計上，台灣西部山區開始會有午後熱對流，但4月到目前為止都在臨界邊緣，常常下午就陰陰的，長不太起來，前兩天他就一直討論這幾天因為颱風外圍增加熱力不穩定，可能有機會出現午後熱對流，今天在風勢助長下，「在南部山區有點樣子了」，這是一個好現象。
雙眼牆是強颱普遍現象。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，舒力基颱風的雙眼牆，看到了。強颱舒力基今天上午8時位在鵝鑾鼻東南方1230公里海面上，以每小時10公里速度向西北進行，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑120公里。
氣象局說，舒力基未來將朝呂宋島東方近海前進，之後再迴轉往東北方移動，短期內強度有再增強的空間，不過接近呂宋島後環境不利於其發展及維持，強度將逐漸減弱。
昨晚沙塵暴登陸，彭啟明說，北台灣的空氣品質在轉好當中，濃度值已經轉為正常。沙塵往南擴散，中南部空汙陸續轉差當中。
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