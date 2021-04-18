舒力基維持強颱等級 台北市區民眾感受陣陣強風

提到台灣經典搖滾男團，絕不能錯過擁有神殿級嗓音的「動力火車」！許多膾炙人口、傳唱度極高的神曲都出自於他們，像是《還珠格格》主題曲〈當〉、〈無情的情書〉、〈忠孝東路走九遍〉、〈明天的明天的明天〉等，可是紅遍大街小巷，到KTV必點來飆上一輪的超級名曲。

2021-04-18 15:05