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舒力基維持強颱等級 台北市區民眾感受陣陣強風
強烈颱風「舒力基」今天上午8時位在鵝鑾鼻東南方1230公里海面上，以每小時10公里速度向西北進行，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑120公里。中央氣象局表示舒力基預計在周三抵達呂宋島東方近海，之後逐漸開始北轉，周四、周五往東北方向前進，到達巴士海峽東方，屆時將為台灣帶來水氣，迎風面宜花東地區及中南部山區都有局部短暫陣雨，但主要仍以宜花東地區為主。
氣象局今天也發布陸上強風特報，受東北風影響，桃園至台南、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。台北市區民眾也明顯感受到陣陣強風吹襲。
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