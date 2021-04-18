醫師一句話點醒 他無畏血友病堅持日行10公里

「你人生真的要這樣嗎？」血友病患者王華舘25歲時關節變形，以輪椅代步10年，因醫師一句話決定動手術置換關節，術後每天堅持走上10公里，誓言將年輕時沒走的路，通通走回來。

走路對一般人來說是再正常不過的動作，但對早年的重度血友病患者而言，能夠自然地走路、跑步，每跨出一步都是奢求。

年近50歲的血友病患者王華舘在1歲時因缺乏第八凝血因子，確診為重度A型血友病，從有記憶以來全身就經常莫名出現多處瘀青、關節腫脹疼痛，痛到受不了才會到醫院注射血漿，平均1到2個月就得治療一次。

王華舘今天上午出席世界血友病日記者會，會後接受媒體聯訪時說，早年沒有健保給付，父母為了籌措藥費，至少賣了5棟房子，無奈當時沒有預防性藥物，只能等到出血相當嚴重、忍無可忍才會往醫院跑，也練就他異於常人的忍痛能力。

到了25歲，王華舘因關節嚴重變形無法行走，只能以輪椅代步，他曾怨天尤人，不解自己的人生為何和平常人不一樣，甚至有過結束自己生命的念頭。

這樣的生活一晃眼10年過去，台大醫院內科部及檢驗醫學科兼任主治醫師、血友病之父沈銘鏡一句「你人生真的要這樣嗎？」點醒了他，為了擺脫輪椅人生，王華舘決定「賭一把」接受髖關節和膝關節置換手術。

「對我來說，活著的每一天都是功課。」王華舘說，術後他成天拄著拐杖、雙腳抖個不停地練習走路，第一次擺脫拐杖自行行走時，一度感動到落淚，對他而言，每踏出一步都彌足珍貴。為了維持得來不易的肌肉量，他每天堅持走10公里，享受流汗和被風吹拂的感受，誓言把年輕時沒走到的路通通走回來，也希望鼓勵更多病友走出家門。

台灣血栓暨止血學會理事長、中國醫藥大學兒童醫院兒童血液腫瘤科醫師彭慶添提醒，血友病是一種先天性血液凝固異常的出血疾病，全台領有重大傷病卡的病友約有1500人；有別過去藥物昂貴、很多病友選擇放棄治療，如今健保不僅給付出血後才治療的需要性治療，也有預防性藥物可使用。

彭慶添說，很多病友擔心意外出血，往往減少不必要活動，長期下來導致肌肉萎縮、使關節健康惡化，呼籲病友應多選擇游泳、羽球、桌球等避免激烈碰撞的運動，增強肌肉力量，都能減少出血情形發生。