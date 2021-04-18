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空氣品質亮紅燈 醫提醒少出門外也要關緊門窗

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
北部空氣品質亮紅燈，醫師提醒除了少出門，也要記得關窗。記者張哲郢／攝影
北部空氣品質亮紅燈，醫師提醒除了少出門，也要記得關窗。記者張哲郢／攝影

沙塵暴來襲！根據行政院環境保護署空氣品質監測網，截至今天上午9時，有20測站空氣品質達紅色警示等級，主要集中在新竹以北及澎湖、金門，提醒民眾減少外出。北醫附醫胸腔內科主任周百謙說，比起戶外，室內的空氣品質更需要被注意，以免增加呼吸道疾病的風險。

空氣品質的指標主要是計算空氣中臭氧（O3）、細懸浮微粒（PM2.5）、懸浮微粒（PM10）、一氧化碳（CO）、二氧化硫（SO2）及二氧化氮（NO2）等濃度，並換算出對人體健康的影響程度。

周百謙表示，當空氣中的細懸浮微粒以及其他汙染物濃度高時，會對肺部、呼吸道造成傷害，包括慢性咳嗽、氣喘、肺氣腫，甚至長期可能引發肺癌。

而聽到空氣品質不佳，許多人的第一念頭就是盡量減少外出。周百謙說，霧霾隨著風向、汙染物排放地點、溫度等，而有須豫的差異，出門前可以先利用手機、電腦等查詢環保署的空氣品質監測，查詢離自己住家最近的監測站數值，並考量自己要從事的活動，選擇適合出門的時機並配戴口罩

他說，以戶外跑步來說，因為跑步時多以嘴巴呼吸取代鼻子呼吸，空氣進出流量太大，口罩的遮擋效果有效，因此最好改在室內跑跑步機，或在戶外從事其他較靜態活動。

但周百謙表示，空氣品質差時，比起盡量少到戶外，更要注意室內的落塵，因此一定要記得關窗。

若是沒有關窗，懸浮微粒和其他氣體汙染物進到室內變成落塵，可能掉在窗簾、地板、床單上。當民眾以為自己在戶外只有一、兩個小時，躲在室內卻可能有八個小時都一直呼吸這些懸浮微粒，甚至睡覺時都與懸浮微粒同在。

除了關窗外，周百謙說，也可以開啟冷氣的送風或空氣清淨機，過濾這些分子較小的汙染物。而且可盡量空氣清淨機盡靠近睡眠或活動範圍附近，以達到最大效果。

如果發現自己有持續咳嗽、有痰、鼻塞以及呼吸喘的狀況，則最好前往就醫，避免出現呼吸道慢性發炎的情況，甚至可能有癌化的風險。

空氣品質 口罩 咳嗽

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