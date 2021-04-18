舒力基達巔峰出現雙眼牆 專家：可能帶來4月最好降雨

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，舒力基颱風已經達到強度巔峰，且演變出雙眼牆結構，但之後往北移動，強度將逐漸減弱；周五至周日西風槽往南擺動，帶走颱風且可能把大陸華南雲雨帶來台灣，可能是4月以來最好的降雨機會，否則可能要等到5月。

吳聖宇表示，舒力基颱風在昨晚到今天清晨這段時間達到強度巔峰， 中央氣象局給到中心最大風速每秒55公尺，日本氣象廳給到中心最大風速120Kts（10分鐘平均），聯合颱風警報中心給到中心最大風速165Kts（1分鐘平均），都是很強大的等級，可見此颱風的威力驚人。

吳聖宇說，不過很快的，由多頻微波掃描雲圖可看到舒力基已經演變出雙眼牆結構，強度達到顛峰，目前看起來愈往北邊移動，環境對它發展就比較不是很有利，強度應該會有逐漸緩慢減弱的趨勢。

路徑方面，吳聖宇說，隨著颱風逐漸來到轉彎的關鍵點，北邊的西風槽已經掠過它的正北方，雖然沒有直接勾引到舒力基，但仍讓高壓脊勢力有減弱趨勢，配合颱風本身強度發展，也在改變周邊的高壓勢力分布，整體來看已經差不多要來到準備轉彎的關鍵區，未來24至48小時將逐漸從西北西轉西北再轉北移動，在呂宋島以東向北發展，速度也將因為進入高壓鞍型場內而放慢下來。

吳聖宇說，接著可能要等到周四至周五，等待下一個西風槽往南擺動，才有機會勾到颱風，讓它轉向東北加速遠離，因此看起來舒力基可能要在菲律賓以東緩慢移動至少3至4天的時間，然後才會離開，還要陪伴大家一段時間。

吳聖宇說，預期周三之後舒力基的位置會相對比較靠近台灣，外圍環流有機會為台灣東半部帶來地形降雨，西半部不受影響，如果颱風轉的位置東邊一些，影響就會比較小。再來就是周五到周日之間，西風槽往南擺動，一方面帶走颱風，另一方面也可能把大陸華南的雲雨帶往台灣帶過來，能否造成比較多的降雨值得注意，有可能是4月以來最好的一次降雨機會，再錯過的話，大概就真的要等到5月了。