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北部上午仍受紅害影響 北市環保局啟動空品防制SOP

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
今上午9點，「全國各空品區空氣品質指標(AQI)監測」北部AQI指標部分測站屬對所有族群不健康的「紅色等級」，台北市環保局表示，已依SOP，啟動相關因應防制作為。圖／北市環保局提供
今上午9點，「全國各空品區空氣品質指標(AQI)監測」北部AQI指標部分測站屬對所有族群不健康的「紅色等級」，台北市環保局表示，已依SOP，啟動相關因應防制作為。圖／北市環保局提供

今天上午9點，「全國各空品區空氣品質指標(AQI)監測」仍顯示，北部AQI指標部分測站大於150以上，屬對所有族群不健康的「紅色等級」，指標汙染物為細懸浮微粒PM2.5，台北市環保局表示，已經依照SOP，啟動相關因應防制作為。

北市環保局表示，昨天深夜受境外沙塵暴移入影響，造成台灣空品惡化，預估今(18)日午後空氣品質將逐漸改善，晚間空氣品質逐漸恢復普通等級。

不過由於上午的空品仍差，環保局表示，北市府已依照「北市空氣品質惡化防制措施」SOP，啟動相關因應防制作為，以改善空品惡化趨勢，保障民眾健康。

環保局提醒，民眾還是應盡量減少外出，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，以及心血管疾病患者應盡量避免在戶外從事劇烈活動。

北市 空氣品質 患者

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