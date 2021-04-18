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沙塵暴侵台 新北市全境空氣品質上午拉警報

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
受到沙塵暴影響，新北市今日上午AQI指數幾乎全境超過150。記者張哲郢／攝影
受到沙塵暴影響，新北市今日上午AQI指數幾乎全境超過150。記者張哲郢／攝影

受到東北風影響，沙塵暴席捲北部，新北市自昨日下午左右，北海岸空氣品質出現異常，今日凌晨新北各觀測站空品數值（AQI）逐漸升高，上午8時幾乎每站都破150。環保局表示，預估下午就會有所改善，這波沙塵暴會逐漸向南移動。

全台各地都出現陸上強風，東北風增強也把沙塵暴帶來台灣，新北市昨日約下午5時左右，北海岸兩處觀測站富貴角、萬里率先監測出AQI異常，入夜後全新北AQI都破百，富貴角、萬里則達到150以上。

新北市空氣品質警報今日上午8時最嚴重，境內觀測站除土城外，其他AQI都超過150，對所有族群不健康。

環保局預估，這波沙塵暴受到強風影響，會持續向南移動，預計下午新北各區就能陸續改善，截至11時新北各觀測站AQI數值已低於150，根據環保署預報，明日就會恢復良好空氣品質等級。

沙塵暴 空氣品質

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