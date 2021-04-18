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影／受傷玳瑁現身嘉義東石港邊 暖心海巡隊員悉心照料

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
海巡署人員將保育類玳瑁帶回所內放上軟墊安置。圖／海巡署提供
海巡署人員將保育類玳瑁帶回所內放上軟墊安置。圖／海巡署提供

海巡署中部分署第四岸巡隊塭港安檢所昨日上午接獲報，嘉義縣東石塭港港區停泊處，發現1隻受傷海龜，立即立即前往救援，並將受傷海龜帶回所內安置，並交由國立屏東海洋生物博物館派員後送醫治。

海巡署昨日上午11時8分接獲漁民通報，東石塭港岸邊有海龜奄奄一息倒臥沙灘，海巡人員抵達現場，發現海龜有生命跡象但活動力較弱，立即將受傷海龜帶回所內安置，用濕毛巾覆蓋，放在軟墊上避免腹部受傷，並通報海洋保育署、縣府農業處畜產保育科及國立屏東海洋生物博物館。

經國立海生館人員透過視訊辨識，初步判定為保育類海龜玳瑁，經測量背甲長約30公分、寬約27公分，左前肢有受傷情況，生命跡象較為虛弱。

海巡署下午5時3分，轉交國立屏東海洋生物博物館派員將受傷玳瑁協助帶回醫治，確認恢復健康後再行野放。

第四岸巡隊長邱仁道表示，若民眾於岸際發現鯨豚或海龜等其他海洋生物有受傷需救護情事，應立即撥打「118」免付費專線通報，海巡署將立即派員處理。

玳瑁成龜大都棲息在淺水礁湖和珊瑚礁區的沙底海草床或海藻繁生處，常被作為珠寶、首飾等，目前兩個玳瑁亞種均已被世界自然保護聯盟（IUCN）評為極危狀態。

海巡署人員將保育類玳瑁帶回所內放上軟墊安置。圖／海巡署提供
海巡署人員將保育類玳瑁帶回所內放上軟墊安置。圖／海巡署提供
玳瑁背甲長約30公分、寬約27公分，左前肢有受傷情況，生命跡象較為虛弱。圖／海巡署提供
玳瑁背甲長約30公分、寬約27公分，左前肢有受傷情況，生命跡象較為虛弱。圖／海巡署提供
玳瑁背甲長約30公分、寬約27公分，左前肢有受傷情況，生命跡象較為虛弱。圖／海巡署提供
玳瑁背甲長約30公分、寬約27公分，左前肢有受傷情況，生命跡象較為虛弱。圖／海巡署提供

海巡署 海龜 屏東

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