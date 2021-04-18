影／受傷玳瑁現身嘉義東石港邊 暖心海巡隊員悉心照料

海巡署中部分署第四岸巡隊塭港安檢所昨日上午接獲報，嘉義縣東石塭港港區停泊處，發現1隻受傷海龜，立即立即前往救援，並將受傷海龜帶回所內安置，並交由國立屏東海洋生物博物館派員後送醫治。

海巡署昨日上午11時8分接獲漁民通報，東石塭港岸邊有海龜奄奄一息倒臥沙灘，海巡人員抵達現場，發現海龜有生命跡象但活動力較弱，立即將受傷海龜帶回所內安置，用濕毛巾覆蓋，放在軟墊上避免腹部受傷，並通報海洋保育署、縣府農業處畜產保育科及國立屏東海洋生物博物館。

經國立海生館人員透過視訊辨識，初步判定為保育類海龜玳瑁，經測量背甲長約30公分、寬約27公分，左前肢有受傷情況，生命跡象較為虛弱。

海巡署下午5時3分，轉交國立屏東海洋生物博物館派員將受傷玳瑁協助帶回醫治，確認恢復健康後再行野放。

第四岸巡隊長邱仁道表示，若民眾於岸際發現鯨豚或海龜等其他海洋生物有受傷需救護情事，應立即撥打「118」免付費專線通報，海巡署將立即派員處理。