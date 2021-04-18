17公里海岸自行車道整修啟用 林智堅公開5大夢幻景點

新竹市府陸續針對17公里海岸自行車道進行整修，並針對沿線6座橋梁體檢，近期已全數完工啟用，改善後的車道平坦舒適，還增綠意，24日將辦活動免費邀500名民眾騎單車吃海鮮，市長林智堅今也推薦沿線五大景點包含台版薩哈拉沙漠的「香山沙丘」、登上日本知名相機品牌年度月曆封面「豎琴橋」、網美必拍「魚鱗天梯」，「賞蟹步道」、「南港賞鳥區」，邀請民眾來玩。

林智堅說，17公里自行車道整修工程在中央補助下投入1.3億元經費，第一步先拆除不合時宜的設施，讓車道更加開闊，全程車道透過重新整平增加舒適度；第二步以兼顧生態工法進行全線整修，並延伸綠廊達1.5公里；為增加觀光趣味，更升級景點硬體設備，比如在熱門景點「豎琴橋」上增加觀夕平台，讓民眾可在此觀賞夕陽或學校可在此導覽生態。

照明部分為兼顧生態，採取崁燈方式、光線角度等，讓生態區不直接被照射，同時補燈也可兼顧騎士夜間騎乘安全，總計改善高燈23盞、增設崁燈306盞，讓17公里海岸成為日夜皆宜的觀光景點。

另外，也全面體檢17公里沿線6座橋梁，其中彩虹一、二橋透過除鏽上漆、螺栓更換、鋼承板補強等，增加橋樑穩定性提升安全，更結合在地歷史風情，將其更名為海埔橋與虎山橋，讓民眾透過橋名提示更加了解景觀特色。