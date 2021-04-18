沙塵暴來襲！ 全台35橘警8紅害 北台灣空品全淪陷

沙塵暴來襲，北台灣空品全淪陷！今天上午10時觀測，北北基、桃園、新竹空品測站全面轉為橘色警戒，其中新北及新竹還有1紅害、桃園4紅害。今天北部、金澎空品預測都為紅害，除了花東以外的其他地區都是橘警，但短時間仍可能達紅害。

環保署觀測，上午10時共有8空品測站紅害，分別為新北樹林，桃園大園、中壢、平鎮、觀音，新竹湖口，以及金門、澎湖。全台共35個空品測站為橘色警戒，除了雲林、彰化、屏東等地以外，其餘幾乎全數集中於北部地區。

環保署表示，昨日晚間起，東北季風挾帶境外汙染物影響台灣空氣品質，今日凌晨3時出現細懸浮微粒（PM2.5） 最高小時濃度在富貴角站每立方公尺75微克，今日6時懸浮微粒（PM10）最高小時濃度在萬里站每立方公尺278微克、今日8時臭氧8小時在萬里站最高達80ppb。

環保署表示，今天環境風場為東北風，境外汙染持續影響台灣空氣品質，預計午後空氣汙染物隨著東北季風由北往南傳輸影響到中南部地區，傍晚起中部以北地區空氣品質將逐漸好轉，位於下風處的雲嘉南及高屏地區空氣品質多以橘色提醒等級為主；西半部須留意午後光化作用影響致臭氧濃度上升。

今天各地空品，北部空品區及金門、澎湖地區為「紅色警示」等級，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖為「橘色提醒」等級，局部區域短時間可能達紅色警示等級，花東空品區為「普通」等級。

明天環境風場為東北風，北部位於迎風面擴散條件良好；中南部位於下風處，擴散條件稍差，較易累積汙染物，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，竹苗、中部空品區為「普通」等級，北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級。