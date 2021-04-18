快訊

藍啟動公投宣講 費鴻泰爆：民進黨定調828前不進口萊豬

多數人都缺乏維生素D？ 權威期刊《JAMA》揭真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沙塵暴來襲！ 全台35橘警8紅害 北台灣空品全淪陷

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天北部、金澎空品都為紅色警戒。示意圖。本報資料照片
今天北部、金澎空品都為紅色警戒。示意圖。本報資料照片

沙塵暴來襲，北台灣空品全淪陷！今天上午10時觀測，北北基、桃園、新竹空品測站全面轉為橘色警戒，其中新北及新竹還有1紅害、桃園4紅害。今天北部、金澎空品預測都為紅害，除了花東以外的其他地區都是橘警，但短時間仍可能達紅害。

環保署觀測，上午10時共有8空品測站紅害，分別為新北樹林，桃園大園、中壢、平鎮、觀音，新竹湖口，以及金門、澎湖。全台共35個空品測站為橘色警戒，除了雲林、彰化、屏東等地以外，其餘幾乎全數集中於北部地區。

環保署表示，昨日晚間起，東北季風挾帶境外汙染物影響台灣空氣品質，今日凌晨3時出現細懸浮微粒（PM2.5） 最高小時濃度在富貴角站每立方公尺75微克，今日6時懸浮微粒（PM10）最高小時濃度在萬里站每立方公尺278微克、今日8時臭氧8小時在萬里站最高達80ppb。

環保署表示，今天環境風場為東北風，境外汙染持續影響台灣空氣品質，預計午後空氣汙染物隨著東北季風由北往南傳輸影響到中南部地區，傍晚起中部以北地區空氣品質將逐漸好轉，位於下風處的雲嘉南及高屏地區空氣品質多以橘色提醒等級為主；西半部須留意午後光化作用影響致臭氧濃度上升。

今天各地空品，北部空品區及金門、澎湖地區為「紅色警示」等級，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖為「橘色提醒」等級，局部區域短時間可能達紅色警示等級，花東空品區為「普通」等級。

明天環境風場為東北風，北部位於迎風面擴散條件良好；中南部位於下風處，擴散條件稍差，較易累積汙染物，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，竹苗、中部空品區為「普通」等級，北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級。

紅害 空氣品質 新竹

延伸閱讀

台中沙塵暴止步 環局：全區空品普通北部紅害消退中

沙塵暴登陸北台灣！ 南部因它暫抵擋境外空汙來襲

全台第一季PM2.5惡化20.6％ 台中建置1411台空品感測器

中市科技化改善空污 廣設微型感測器揪不法建功

相關新聞

沙塵暴來襲！ 全台35橘警8紅害 北台灣空品全淪陷

沙塵暴來襲，北台灣空品全淪陷！今天上午10時觀測，北北基、桃園、新竹空品測站全面轉為橘色警戒，其中新北及新竹還有1紅害、...

男子腹痛腸阻塞就醫 竟是花生米加牛軋糖惹禍

45歲男子半夜突劇烈腹部絞痛及嘔吐，家人趕緊送將往衛福部新營醫院就醫，發現嚴重腸阻塞，懷疑末端小腸內有糞石堵塞，經緊急手...

舒力基史上第二強4月颱 氣象局：這些地方慎防異常大浪

強烈颱風舒力基未來將朝呂宋島東方近海前進，之後再迴轉往東北方移動，中央氣象局表示，對台灣天氣沒有直接影響，但周三至周五宜...

專家期待舒力基颱風這件事 促台灣5月有更好的降雨條件

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，境外沙塵空汙，北部預計中午前緩和，仍持續往中南部傳送中。至於強...

17公里海岸自行車道整修啟用 林智堅公開5大夢幻景點

新竹市府陸續針對17公里海岸自行車道進行整修，並針對沿線6座橋梁體檢，近期已全數完工啟用，改善後的車道平坦舒適，還增綠意...

舒力基達巔峰出現雙眼牆 專家：可能帶來4月最好降雨

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，舒力基颱風已經達到強度巔峰，且演變出雙眼牆結構，但之後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。