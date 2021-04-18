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交際應酬大魚大肉又喝酒 男子痛風發作寸步難行

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
台北榮總新竹分院過敏免疫風濕科醫師郭秉洋表示，高尿酸血症是造成痛風的主因，通常是因為高嘌呤的食物攝取過多造成的。圖／台北榮總新竹分院提供
台北榮總新竹分院過敏免疫風濕科醫師郭秉洋表示，高尿酸血症是造成痛風的主因，通常是因為高嘌呤的食物攝取過多造成的。圖／台北榮總新竹分院提供

一名67歲男性平時工作繁忙，交際應酬多，時常大魚大肉的聚餐與飲酒，最近吃完海鮮火鍋與喝酒後，右腳大拇指的位置突然一陣劇痛，痛到寸步難行，去醫院接受檢查後發現是痛風發作，在飲食調整與藥物的控制下，症狀才慢慢緩解。

台北榮總新竹分院過敏免疫風濕科醫師郭秉洋表示，痛風是由於血液中尿酸過高引起的疾病，尿酸鈉鹽堆積在關節腔中，久而久之引起關節腫痛發炎的情況；常見發作部位為腳的大拇趾關節，踝關節，膝關節等部位，也會影響手部關，如果沒有好好控制，會漸漸形成痛風石在關節處，造成慢性疼痛與關節的變形。

高尿酸血症是造成痛風的主因，通常是因為高嘌呤的食物攝取過多造成的，研究發現，痛風與飲酒，特別是啤酒、過多的肉類，動物內臟以及帶殼海鮮的攝取有關，另外含糖份飲料攝取過多也會導致痛風。

郭秉洋說，痛風可分為無症狀高尿酸血症、急性痛風性關節炎、慢性痛風性關節炎及痛風性腎病變與尿路結石4個階段。無症狀高尿酸血症在抽血發現尿酸偏高，但沒有關節炎的症狀；急性痛風性關節炎則四肢關節處出現紅腫熱痛的情況。

若痛風如果沒有適當治療的話，會有痛風石在關節處或軟組織形成，造成慢性的疼痛與關節變形，進入慢性痛風性關節炎階段；尿酸鹽沉積在腎臟造成慢性病變，嚴重會導致腎衰竭，終身洗腎。

郭秉洋說，急性痛風發作時，一般會先用消炎止痛藥和秋水仙素緩解疼痛，再評估使用降尿酸藥物控制痛風的情況，並定期抽血追蹤。

郭秉洋也提醒，痛風病人也常有合併高血壓，高血脂，糖尿病的情形，維持良好的生活飲食習慣，規律運動和控制體重也可以改善這些情況。

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