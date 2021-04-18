進喔！迎媽祖變成迎颱風 一張P圖看懂民眾心願

老天不下雨，水情嚴峻，台中市有市民把舒力基颱風的動向圖加上了迎媽祖時的「進喔！」用語，希望颱風能往台灣而來，在臉書上獲得不少共鳴；還有人回應「颱風大概沒這麼受歡迎過！」「趕快發威！」等留言，可見大家祈求老天趕快普降甘霖的心願。

這則簡單的貼文才一貼出，不到半天時間就獲得300多則留言，有人告白說「說白點 雖然每次都無心希望你來（有颱風假）但這次是真的真心希望你來...」、「小孩們期待想放颱風假～大人們是需要水補好補滿～」、「可以在（應為再）靠西一點沒有關係，準備好料侍候你喔~」還有人則是留言連呼3次「進喔~進喔~進喔~」。

至於「進喔！」是什麼意思？育德媽祖同修會的顧問曾指出，當媽祖要入廟或過爐時，信徒習於喊「進喔！」經他詢問大家的意見，認為進，原本應該是晉朝的晉，也就像是向皇帝奉上東西之意，用在此也有尊敬媽祖之意，也就是要大家恭敬、尊敬媽祖、晉見媽祖；後來漸漸普遍化、入俗化了，就改成了進步的進，代表「往前走」之意，有如心經上所說「快渡過去」之意，也是大家凝聚正面能量的口號，