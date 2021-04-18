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舒力基史上第二強4月颱 氣象局：這些地方慎防異常大浪

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
強颱舒力基今天上午8時位在鵝鑾鼻東南方1230公里海面上，以每小時10公里速度向西北進行。圖／取自氣象局網站
強颱舒力基今天上午8時位在鵝鑾鼻東南方1230公里海面上，以每小時10公里速度向西北進行。圖／取自氣象局網站

強烈颱風舒力基未來將朝呂宋島東方近海前進，之後再迴轉往東北方移動，中央氣象局表示，對台灣天氣沒有直接影響，但周三至周五宜花東迎風面及中南部山區有雨，今天下半天開始基隆北海岸、東半部、恆春半島、西南部及澎湖都要留意異常大浪。

「舒力基」今天上午8時位在鵝鑾鼻東南方1230公里海面上，以每小時10公里速度向西北進行，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑120公里。

氣象局預報員林定宜表示，舒力基預計在周三抵達呂宋島東方近海，之後逐漸開始北轉，周四、周五往東北方向前進，到達巴士海峽東方，屆時將為台灣帶來水氣，迎風面宜花東地區及中南部山區都有局部短暫陣雨，但主要仍以宜花東地區為主。

林定宜說，預估舒力基這一兩天仍會維持強烈颱風等級，根據歷史資料來看，共有4個4月強颱紀錄，分別是1997年、2003年、2015年，其中2015年的4月強颱近中心最大風速達到每秒58公尺，目前舒力基為每秒55公尺，預估未來也差不多，未達史上最強4月颱紀錄。

林定宜說，今天下半天開始，基隆北海岸、東半部、西南部沿海地區開始有長浪發生機會，海邊活動要注意。歷史上曾有些個案，颱風北上經過琉球海域，在台灣東北部、基隆北海岸、常會有不確定性大浪發生，此次颱風北上過程中直接影響台灣天氣機率不高，但慢慢北轉過程中，基隆北海岸、東部地區、西南部沿海、澎湖、金門都要注意異常大浪。

氣象局今天也發布陸上強風特報，受東北風影響，桃園至台南、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

未來一周天氣，林定宜說，周二前都受東北季風影響，水氣不多，降雨都集中在花東一帶，午後中南部山區也有零星短暫陣雨；周三颱風逐漸到達巴士海峽並北轉，迎風面宜花東及中南部山區也有雨。

強颱舒力基今天上午8時位在鵝鑾鼻東南方1230公里海面上，以每小時10公里速度向西北進行。圖／取自氣象局網站
強颱舒力基今天上午8時位在鵝鑾鼻東南方1230公里海面上，以每小時10公里速度向西北進行。圖／取自氣象局網站

颱風 基隆 氣象局

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