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沙塵暴登陸北台灣！ 南部因它暫抵擋境外空汙來襲

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
沙塵暴來襲，南部目前空品尚可，高雄戶外空品大多是普通等級。記者徐如宜／攝影
沙塵暴來襲，南部目前空品尚可，高雄戶外空品大多是普通等級。記者徐如宜／攝影

沙塵暴襲台！受到東北風帶來境外汙染影響，全台共有20個測站AQI達到紅色警示，主要集中在北部、外島；南部目前空品尚可，高雄戶外空品大多是普通等級。高雄市環保局表示，由於東北風「繞山」後，汙染物大多由新竹出海，沒有直接順著西部平原往南移動，加上南部區域目前正有背風渦旋生成，渦旋帶來的偏南風，有助於抵擋境外汙染更往南累積。

高雄市環保局表示，這次境外汙染包括了PM2.5、臭氧及沙塵，也因為東北風偏乾燥，汙染傳輸的效率高。

由於東北風「繞山」後，汙染物大多由新竹出海，並在台灣海峽傳輸，沒有直接順著西部平原往南移動，因此台中以南空品沒有受到太大影響。再加上南部區域目前正有背風渦旋生成，渦旋帶來的偏南風，有助於抵擋境外汙染更往南累積。

雖然高雄受影響較小，戶外空品是「普通」為主，PM2.5及PM10尚無超標疑慮，環保局仍根據預報提前進行相關措施。有關「固定源」應變作為，前20大廠商、各分區排放量前80%、汽電共生廠及電弧爐業者提前應變，共降載、減排8家，提升防制設備效能23家，停工、停爐或停車6家；在「逸散源」部分，110處工地與5家堆置場執行物料加蓋措施，加強營建工地、堆置場等稽巡查。不過因為南部缺水，原先都會進行的街道灑水抑制揚塵，先暫停實施。

新竹 PM2.5 高雄市

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