無人能超越！動力火車「神嗓粉」必收 真男人6大秘密、15大招牌熱門曲

最熟悉、最厲害的動力火車

提到台灣經典搖滾男團，絕不能錯過擁有神殿級嗓音的「動力火車」！許多膾炙人口、傳唱度極高的神曲都出自於他們，像是《還珠格格》主題曲〈當〉、〈無情的情書〉、〈忠孝東路走九遍〉、〈明天的明天的明天〉等，可是紅遍大街小巷，到KTV必點來飆上一輪的超級名曲。

睽違8年，動力火車要出新專輯啦！（灑花）是不是相當令人期待呢？5月1日、2日將在苗栗舉辦專場演出，真男人一出江湖，果然開賣就秒殺，7月24日也有台北演唱會即將登場，4月24日開始搶票，粉絲們快快手刀動起來呀！

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》找出動力火車發行的專輯、EP、精選輯等，在網友心目中的招牌熱門曲，也整理了關於他們的小秘密，帶大家踏進這個瀟灑的紅塵世界中，一起幸福遨遊～

image source:fb/動力火車 Power Station

用歌聲征服世界的兩個飄撇男子漢，關於他們的故事......

顏志琳跟尤秋興因為上教會的關係，從五歲就認識彼此，也建立了深厚的友誼。兩人同是念神學院，高中畢業之後，顏志琳跟著姊夫在台南工作，偶然接觸民歌西餐廳開啟駐唱之路。而尤秋興的家人期許他未來當牧師要求升學，但不愛念書的他，大學只念了一年就休學，跑到台南跟顏志琳一起駐唱。他們一起過著白天做臨時工、晚上駐唱的日子，一度一周只有兩場演出，月收入不到3000元，常常三餐不繼，一起買7-11的包子飲料分著吃。即使被家人責備還是咬牙苦撐，這份對音樂的熱情與執著、讓他們撐過最艱難的時期，成為現在的動力火車。

後來，終於有公司願意讓他們出唱片，當時還跟公司預支了幾十萬，如果賣不好就得賣地了，想不到第一張專輯大賣，節目通告不停地上，他們終於迎來柳暗花明的一天，自那時起，就沒有人不知道動力火車了。爾後的金曲獎、戲劇主題曲等，更讓他們紅遍大街小巷，如今，也已一起走過24個年頭。

兩人的個性雖然不太一樣，但卻是彼此最好的朋友。顏志琳在台上話總是不多，但私底下才露出活潑的一面，很會關心周遭的人，常常一開口總能逗樂大家。相反的，尤秋興台上看似健談，私下反而比較寡言、表情較少，不過也只是臉長得比較嚴肅而已，認識的人都知道他其實很溫柔、處處為朋友著想。這樣的兩個男人碰在一起，像美麗的火花也像溫醇的美酒，表演舞台既燦爛又充滿餘韻。

過去，尤秋興跟家人的關係緊張，直到2005年回家鄉開唱，才終於跟家人和解，結束了他長久以來的「叛逆期」。

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顏志琳

尤秋興

無法被超越的神殿級經典！15大動力火車熱門曲

No.1 當

《還珠格格》存在七、八年級的回憶裡，主題曲《當》膾炙人口。這首歌據說當初是接到瓊瑤的邀請，希望能由動力火車幫忙唱《還珠格格》的主題曲，期望顛覆自己以往的風格，才因此誕生。

其實〈當〉是有經過改編的，其中最經典的「啊～」那段，是後來才加入，一開始完成的時候覺得沒那麼完整，好像少了點什麼，加進去之後就變成最紅、大家最耳熟能詳的片段。而《還珠格格》紅到中國大陸之後，動力火車也跟著火紅起來了。

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No.2 忠孝東路走九遍

〈忠孝東路走九遍〉這首歌大家都不陌生吧？總想說到底是要走幾遍？走九遍腳不痠嗎？

其實這首歌背後是有故事的：這是歌迷寫給動力火車的一封信，內容大致是和女友相識、交往，當時東區正開始熱鬧起來，兩人常常會去忠孝東路逛街、約會，後來分手了，每天都會不由自主地到原來熟悉的地方一遍又一遍的走著，每走一遍都彷彿女友還在身邊。

看了這封信，動力火車想要以歌聲來傳達歌迷的心境。〈忠孝東路走九遍〉就是在描寫情傷後的男女不斷在舊回憶裡輪迴著，結束是痛苦的，但過程回憶起來都是溫暖和快樂，並不是故意要走九遍，而是陷在回憶中無法停止。

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經營Youtube頻道

最近動力火車也開始經營YouTube頻道啦，目前有「列車長許願池」、「動力，忙什麼？！」、「動力 In The House」、「搞什麼，動力！」等主題。

頻道主要是跟粉絲們分享日常與工作的點滴，像是去年金曲31，動力火車擔任頒獎人，也將幕後的過程拍成影片；還能在影片中讓歌迷們看到搖滾天團可愛俏皮的一面。特別單元「列車長許願池」則是大家最喜歡的歌曲翻唱，粉絲們紛紛大力敲碗，期待聽到更多cover。

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翻唱火紅歌曲，連BTS的歌也會

近日動力火車上台北之音當代班DJ，提到唱南韓流行天團BTS的歌，顏志琳當場獻唱一段BTS的《Dynamite》，讓眾人驚喜萬分，原來女兒也是天團BTS的粉絲，為了寶貝女兒當然要練起來，不愧是女兒傻瓜。

其實動力火車的頻道也會製作一些翻唱的影片，會開始翻唱最主要原因也是因為志琳的女兒很喜歡聽流行歌，常常會拿歌曲來討（ㄎㄠˇ）教（ㄉㄠˇ）老爸，而那些影片也受到網友們熱烈稱讚，直呼比原唱還好聽。

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團名的由來

早在出道之前他們曾在台南的PUB駐唱，當時還不是「動力火車」，一開始因為好玩，曾取名叫「處男合唱團」，但當時身為主唱的志琳在每次的開場介紹都覺得很難為情，所以決定改名，又陸續改名「突出部分」、「終結者」，在「終結者」時期，常常遇到PUB惡性倒閉的狀況，就像是被他們終結掉了一樣。

最後秋興希望能取一個能長久使用的團名，決定改為「Power Station」，直到出道發專輯時才改名為現在的「動力火車」。

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做工的人

動力火車去年為《做工的人》製作片尾曲〈永遠不再〉，一上架就在YouTube破百萬點閱率。對於劇中的劇情，動力火車覺得相當有感觸，特別是尤秋興，他在出道前曾做過五六年的建築綁鐵工人，每天要扛很多鋼筋行走在鷹架間，肩膀也常被高溫日曬的鋼筋燙傷，有次還發生工安意外，被細鐵絲刺傷頭部，當場流血送醫治療。

顏志琳也做過很多粗工，像是跟著姊夫去做搬家工人、或是跟一群人在小屋裡等著工頭安排臨時工作，像是高空洗窗、清潔工、清理下水道等等工作，每天過著白天做工、晚上駐唱的日子。回憶起當時，生活雖然非常的辛苦，但因為在做自己最喜歡的音樂，也覺得很快樂。

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動力火鍋的由來

先前在「動力火車」曾受邀參加網路節目《木曜四超玩》擔任嘉賓，提及曾搞笑想以「動力火鍋」作為團名，結果在今年愚人節，動力火車以「動力火鍋」合體，套上廚師服「快閃」推副業，只見2人套上廚師服改賣火鍋，吸引大批粉絲求團購。

愚人節當天，兩人所屬的華研國際也沒放過他們，動力火車當天前往公司開會，同事在2人最愛的紅豆餅及黑咖啡，加入些許芥末、鹽和苦茶，讓他們在毫無戒心的狀況下肚。結果讓他們邊吃邊流眼淚，顏志琳也咖啡一入口就察覺有異，立刻吐掉。雖被惡整了一番，但動力火車覺得其實滿有趣、好玩！

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留長髮的秘密

過去動力火車都留著一頭招牌長髮，長髮成為他們的註冊商標，也因此常被誤認是女生，發生過許多趣事，像是在大賣場被試吃員誤認成太太，也有女生誤認跟著他們進男廁。

尤秋興提到過去公司曾給他們放一個月長假，休假期間有了瘋狂的念頭，想把留了數年的長髮剪掉，讓心情煥然一新。結果被所有髮型師極力勸說，要他留下代表動力火車的光榮標誌，他也打消了念頭。

近來尤秋興已經不再留長髮，留了20年長髮的顏志琳也表示近來想把頭髮剪短到耳上，但被老婆、女兒阻止，因為已經習慣他留長髮，希望他的短髮計畫先緩緩。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年04月17日至2021年04月16日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『動力火車歌曲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



