專家期待舒力基颱風這件事 促台灣5月有更好的降雨條件

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，境外沙塵空汙，北部預計中午前緩和，仍持續往中南部傳送中。至於強颱舒力基，是最強的時候，颱風眼非常清晰，預計周三、周四離台灣最近，之後往東北東方向移動。

天氣風險公司天氣分析師李承運表示，舒力基颱風目前仍持續向西北方向靠近呂宋島，今明兩天颱風所在位置環境條件佳，持續維持強烈颱風等級，預計周二逐漸轉向，在呂宋島東北部外海偏離，並開始加速往東北方向遠離東亞陸地，周三至周四較靠近台灣東部外海，外圍雲系對迎風面仍會帶來影響，局部短時較大雨勢出現機會。

今天持續受到東北季風影響，整體移入空氣乾冷，伴隨舒力基颱風增強，台灣附近風力也增加，沿海空曠地區有8至9級強陣風出現，恆春半島與外島更是有10級陣風。

天氣形態方面，北部、東部天氣晴朗，往南雲量偏多中部、南部為多雲到晴，嘉義雲量更多、為多雲時陰，恆春半島受對流系統移入影響，為陰偶陣雨天氣；溫度方面各地早晚偏涼，全日氣溫北部19至25度，中部20至28度，東部18至25度，南部22至29度，北部溫度下滑最為明顯，其餘各地較不受冷空氣直接影響，溫度溫暖到舒適為主。

李承運說，明天至周二北方冷高壓逐漸東移出海，風向略偏東，但受到舒力基颱風北上，整體仍以東北風為主，冷空氣影響至周二清晨，期間中北部清晨低溫都較低，約18至19度，加上颱風靠近整體風速都偏強，早出晚歸除了注意溫度變化外，行車、戶外工作都需注意突如其來的強風出現。

他說，未來舒力基颱風向東北逐漸遠離，預計周五遠離台灣，期間強度也隨時間快速減弱，預期最靠近台灣時強度為中度颱風，至遠離期間已減弱為輕度颱風，由於整體環流偏大，七級風半徑接近300公里，故在靠近至遠離期間，對於東部及東北角影響較顯著，仍有伴隨強降雨發生機會。