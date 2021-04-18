大眼強颱舒力基結構完整 彭啟明：今明兩天最強
舒力基颱風昨天下午增強為強颱，颱風眼清晰，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示， 強颱舒力基的眼睛很大，結構完整，中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。這一兩天是最強時候，侵台機會仍低。
天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，上一個在4月誕生又達到強烈颱風標準的個案，已經要追溯到18年前、2003年的柯吉拉颱風，至於2015年的梅莎颱風是在3月28日誕生，3月31日達到強烈颱風等級，所以要算是3月的強颱。
吳聖宇說，颱風外圍環流有機會為東半部帶來一些降雨，不過西半部地區因為中央山脈阻擋，仍不受到影響，降雨機會低。可能還是要等到颱風向東北方向離開納入西風主槽後，槽後氣流從北邊帶下來，快速通過台灣附近的中層雲雨帶才有機會為西半部帶來一些降雨，雨量多寡也還有待觀察，如果這一波降雨再落空，那4月的雨量真的會少得有些誇張了。
昨天晚上有沙塵登陸，彭啟明說，漸往中南部傳送中，建議午後降低後再出門，目前仍嚴重。今天要提高警覺。今天上午6時AQI大於150（紅色等級）包括：富貴角156、馬祖150、三重152、中山151、萬里155、基隆152。
環保署說，大陸冷高壓影響時，若伴隨境外汙染物移入，各地均可能發生高濃度現象。環保署提醒北部地區、金門地區所有族群應減少在戶外活動(紅色警示),竹苗地區、竹山、大城、台南(學甲)、善化、恆春地區、馬公、馬祖地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動(橘色提醒)。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言