大眼強颱舒力基結構完整 彭啟明：今明兩天最強

舒力基颱風昨天下午增強為強颱，颱風眼清晰，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示， 強颱舒力基的眼睛很大，結構完整，中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。這一兩天是最強時候，侵台機會仍低。

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，上一個在4月誕生又達到強烈颱風標準的個案，已經要追溯到18年前、2003年的柯吉拉颱風，至於2015年的梅莎颱風是在3月28日誕生，3月31日達到強烈颱風等級，所以要算是3月的強颱。

吳聖宇說，颱風外圍環流有機會為東半部帶來一些降雨，不過西半部地區因為中央山脈阻擋，仍不受到影響，降雨機會低。可能還是要等到颱風向東北方向離開納入西風主槽後，槽後氣流從北邊帶下來，快速通過台灣附近的中層雲雨帶才有機會為西半部帶來一些降雨，雨量多寡也還有待觀察，如果這一波降雨再落空，那4月的雨量真的會少得有些誇張了。

昨天晚上有沙塵登陸，彭啟明說，漸往中南部傳送中，建議午後降低後再出門，目前仍嚴重。今天要提高警覺。今天上午6時AQI大於150（紅色等級）包括：富貴角156、馬祖150、三重152、中山151、萬里155、基隆152。