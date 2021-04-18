舒力基不會帶給中南部降雨？ 吳德榮：因中央山脈屏障

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，強颱舒力基前3天受太平洋高壓西南側的東南東風導引，向西北西轉西北朝菲律賓東方海面前進；今、明兩天發展至最強，20日緩慢減弱、但仍很強；第4、5天舒力基進入鞍形場逐漸轉北再轉東北，強度亦將持續緩慢減弱。

中南部旱象加劇，民眾期望颱風為水庫解渴，不過他說，最新歐洲模式系集模擬亦顯示，舒力基路徑以在呂宋島東側向北迴轉機率最高，第6天起受西風帶導引轉向東北東，加速遠離。其路徑看似有威脅，其實因中央山脈的屏障，造成降雨的東、西差異。

他說，周四受颱風外圍環流在迎風面的抬升作用，東半部有明顯降雨，至於對背風面桃園以南，能否有紓解旱象的降雨？只是期望越高，失望越大而已。

今、明兩天台灣附近轉乾、大氣穩定，上空雖有一些中層雲系，各地仍為多雲時晴；北、東舒適微熱、中南部白天熱，各地早晚皆偏涼。有境外移入的沙塵，西半部空氣品質不佳，戶外活動應注意。今天北部16至27度，中部18至32度，南部19至34度，東部16至30度。

周二、周三各地晴時多雲，白天熱、早晚涼。周三東半部漸有局部短暫雨的機率，愈晚愈提高。 周四東半部受颱風外圍迎風面抬升作用，有明顯降雨；西半部多雲時晴，白天熱、早晚舒適。

他說，周五東半部及中南部山區午後有局部短暫雨的機率，西半部仍為多雲時晴；白天氣溫稍降。周六短波逐漸接近，大氣趨不穩定；周六晚、下周日短波快速通過，伴隨對流性降雨。至於能帶來什麼多少雨量、會如何分布？對缺水區有多少幫助、或僅是杯水車薪？由於是期末的模擬，不確定性大，需持續觀察。