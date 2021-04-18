鵪鶉蛋年產值2億卻恐成防疫漏洞 綠委提修法照雞納管

營養價值超過雞蛋的鵪鶉蛋，早已成火鍋、滷味重要菜色之一。然而鵪鶉目前卻只以行政命令方式，指定受畜牧法、動物傳染病防治條例納管，恐形成家禽防疫漏洞。民進黨立委黃世杰提案修法納管，兩案前天已通過立院一讀會付委審查。

根據農委會動植物防疫檢驗局統計，至去年第三季為止，全國共有56場鵪鶉飼養場，飼養總隻數逾205萬隻，主要分布在彰化縣、嘉義縣、台南市與屏東縣，其中九成為產蛋用鵪鶉，僅少數為肉用目的。

而中華民國鵪鶉協會前年統計，「鵪鶉蛋」在我國銷售通路已傳統市場占比最高，達40%，其餘團膳業者占30%、罐頭製品占13%、加工滷味11%、超市及網路購物為9%。另外，鵪鶉蛋每年外銷量也約有100萬噸，產值近新台幣2億元。

黃世杰提案中表示，我國鵪鶉在養數與飼養場數歷年來穩定成長，鵪鶉蛋已成國人習慣食用食品，外銷也具相當產值，無論育種、飼育、飼料與防疫等制度都應建立，但政府至今僅以行政命令指定納管，未將鵪鶉飼養產業列法律規範對象。

黃世杰提案中指出，農政單位未將鵪鶉列為法定管理動物，尚未建立完善產銷溯源機制、飼養飼料規範及營養、育種管理，恐形成政府規劃及處理禽流感病毒感染或傳播防治等對策的漏洞。

黃世杰提案中主張，為避免形成家禽防疫漏洞，並因應鳥禽重大疫情問題及補償飼養戶，確保國民健康與外交產值，應修畜牧法與動物傳染病防治條例，將鵪鶉比照牛、豬、雞、鴨、鵝、吳郭魚，正式納管為指定動物。