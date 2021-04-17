網紅哺乳照遭批 專家：親餵是一個國家的事

部落客Michelle在臉書分享哺乳照，卻遭留言批評裸露。台灣母乳協會秘書長高宜伶表示，哺乳不是媽媽一個人的事情，親餵是一個社區、一個國家的事。

高宜伶指出，哺乳需要全體國民一起打造「哺乳友善環境」，餵奶是孩子的天賦人權，更是一位母親一輩子不會忘記的時光，不能把成功寄望媽媽一個人的身上，也不應該把失敗全部讓媽媽獨自背負。

高宜伶今天接受電訪表示，台灣「公共場所母乳哺育條例」立法約11年，名人分享哺乳照遭異樣眼光看待，代表社會對親餵觀念原地踏步。

媽媽分享哺乳照是想記錄生命中最珍貴的過程。高宜伶回憶當天看到Michell分享的哺乳照，她彷彿也能感受到快門按下那一刻的溫馨與美好。她尊重每個人的感受，希望不喜歡的人可以不要看，但不應該留下不好的評論。

高宜伶說，若名人媽媽在社群網站分享哺乳照，民眾可給予正面支持，這些好留言也會激勵其他媽媽親餵。提醒對於哺乳媽媽的友善，也不能僅限於網路世界，在公共場所遇到正在哺乳的媽媽，應遵守「不驅趕、不打擾」原則。

高宜伶指出，隨著社群網站發達，愈來愈多媽媽選擇在網路分享哺乳照，無形中可能形成壓力，讓無法或選擇不哺乳的媽媽陷入「沒有哺乳就不是好媽媽」的迷思，「放過自己吧，哺乳是愛跟健康的起點，但不是全部」。