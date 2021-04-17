天天外食便秘 他洽公順便免費篩檢竟大腸癌第一期超吃驚

基隆一名50多歲男子，因平時工作時間長，壓力大加上天天外食，常買便當又不定時，有經常性便秘。在一次洽公中，中山區衛生所服務人員請他參加免費大腸直腸癌篩檢，沒想到呈陽性反應，轉介至醫院接受大腸鏡檢查，結果為大腸癌第一期，讓他嚇了一大跳。

中山區衛生所表示，所幸發現得早，腫瘤侵犯雖超過黏膜，但還沒有吃穿腸壁，雖診斷出大腸直腸癌，但手術切除病灶及周邊腸段後並無大礙，便秘也改善了。

衛生所今天指出，家住基隆50多歲的男子，工作時間長，壓力大加上天天外食，造成經常性便秘。在一次洽公中，透過基隆市中山區衛生所服務人員說明，他參加了免費大腸直腸癌篩檢活動，由於糞便潛血檢查結果呈現陽性反應，衛生所立即聯繫他，協助轉介至醫院進一步接受大腸鏡檢查。

檢查結果讓男子大為吃驚，竟是大腸癌第一期，衛生局說，所幸發現得早，腫瘤侵犯雖超過黏膜，但還沒有吃穿腸壁，雖診斷出大腸直腸癌，通常手術切除病灶及周邊腸段即可。

中山區衛生所代理主任張文龍說，由於大腸癌早期並無明顯症狀，國民健康署提供50到69歲的民眾2年1次的免費糞便潛血檢查，透過定期篩檢，可有效早期發現早期治療。但如有個人或家族瘜肉症或大腸癌病史的民眾，則建議要直接接受全大腸鏡檢查，接受檢查年齡也要提早。

張文龍表示，這個案例是天天外食，飲食習慣及時間都不正常，因此工作再忙，也要養成良好的飲食習慣。他建議少吃紅肉及油炸類食物，多吃可促進腸道蠕動的高纖維質食物，盡量維持腸道順暢，避免便秘。用餐也要定時，減少高油烹煮習慣；他提醒民眾要培養運動習慣，還要主動接受大腸直腸癌篩檢服務，才能有效遠離大腸癌的威脅。