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紀展南、張博雅50周年金婚 簽書會賓客鼓勵兩人牽手

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（左起）與紀展南、張博雅同席。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠（左起）與紀展南、張博雅同席。記者卜敏正／攝影

監察院前院長張博雅夫婿，醫師紀展南邀集各界菁英共同執筆，著作「說不盡的故事」，今上午在鈺通飯店舉辦新書發表會，因今年也是紀展南、張博雅夫婦50周年「金婚」，嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、法務部次長蔡碧仲及多名地方議員都到場慶賀。

新書發表會格外熱鬧，現場放映2人甜蜜出遊、結婚合照，主持人還戲稱2人合照都不牽手，紀展南回「牽一次生一個」，已經生了1年1女，就不敢再牽手了；此語一出，主持人與現場所有人都起鬨鼓勵牽手，再生幾個為國增光。

黃敏惠說，紀展南醫師上一本著作「夜談知事」，那時他對「知事」一詞有獨到見解，這次再透過新書「說不盡的故事」，記錄日常生活美好事物，對土地疼惜，對社會公益付出，以及對人蘊藏的情感，感謝紀醫師和作者群振筆直書，讓好故事流傳。

86歲紀展南在屏東行醫多年，獲當地居民好評，行醫之餘，他熱愛旅遊、寫作，還曾透露養生功法之一，即是平時勤於閱讀、埋首筆耕，除了這次推出的新書，他還曾撰寫「夜談知事」、「嘉義媽祖婆許世賢博士」、「屏東阿猴的故事」、「南北走走，東西瞧瞧」第一冊及第二冊等書，作品豐碩。

「說不盡的故事」一書有4個章節，包含感恩故事、前塵往事、奇人妙事與現在很有事等，共有50篇短文，其中多達17篇均出自紀展南醫師文筆，另有20餘位文友執筆，由張進通許世賢教育事務基金會出版。

嘉義市長黃敏惠（前左一）、立委王美惠（後右三）等人都出席紀展南著作「說不盡的故事」新書發表會。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠（前左一）、立委王美惠（後右三）等人都出席紀展南著作「說不盡的故事」新書發表會。記者卜敏正／攝影
法務部次長蔡碧仲（中），今出席紀展南著作「說不盡的故事」新書發表會。記者卜敏正／攝影
法務部次長蔡碧仲（中），今出席紀展南著作「說不盡的故事」新書發表會。記者卜敏正／攝影
紀展南新書「說不盡的故事」。記者卜敏正／攝影
紀展南新書「說不盡的故事」。記者卜敏正／攝影

醫師 屏東

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