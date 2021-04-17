嘉縣濱海「養嘉湖口」幸福公車20日首航 7月底前免費

雲嘉南濱海國家風景區管理處為推廣濱海觀光圈景點魅力，建置便利景點交通，上午在嘉義縣東石鄉向禾休閒漁場，舉辦「養嘉湖口」幸福公車啟動宣傳，20日首航，20日至7月31日免費搭乘。

公車沿途停靠故宮南院、鰲鼓濕地、向禾休閒漁場等雲嘉地區11個景點，假日每小時1班次，提供遊客雲嘉1日旅遊圈便捷服務。「養嘉湖口」幸福公車車體塗裝與知名插畫家陳裕仁老師合作，打造在地海鮮及候鳥生態為主題的兩款彩繪公車。

觀光局長張錫聰、雲管處長徐振能搭公車從雲縣口湖前往向禾休閒漁場（蔡牽海盜村），受到嘉縣長翁章梁和文觀局長許有仁熱情接待，翁章梁與張錫聰等人體驗海盜划船、撈海菜及烤鮮蚵的樂趣。

張錫聰指出，「養嘉湖口」幸福公車結合雲嘉濱海食、宿、遊、購等在地產業觀光圈業者，搭配「2021自行車旅遊年」及「經典小鎮3.0-口湖鄉」年度觀光主軸，帶動雲嘉濱海在地產業搭上國旅熱潮，創造人潮，活絡經濟。

公車從高鐵嘉義站出發，沿途經故宮南院區、朴子轉運站、東石先天宮、東石漁人碼頭、鰲鼓濕地森林園區 (向禾休閒漁場)、好蝦冏男社、口湖遊客中心、馬蹄蛤主題館、第一鰻波工坊、台灣鯛生態園區等景點及特色產業。