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嘉縣濱海「養嘉湖口」幸福公車20日首航 7月底前免費

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
雲嘉南濱海國家風景區管理處在嘉義縣東石鄉向禾休閒漁場，舉辦「養嘉湖口」幸福公車啟動宣傳。圖／嘉縣府提供
雲嘉南濱海國家風景區管理處在嘉義縣東石鄉向禾休閒漁場，舉辦「養嘉湖口」幸福公車啟動宣傳。圖／嘉縣府提供

雲嘉南濱海國家風景區管理處為推廣濱海觀光圈景點魅力，建置便利景點交通，上午在嘉義縣東石鄉向禾休閒漁場，舉辦「養嘉湖口」幸福公車啟動宣傳，20日首航，20日至7月31日免費搭乘。

公車沿途停靠故宮南院鰲鼓濕地、向禾休閒漁場等雲嘉地區11個景點，假日每小時1班次，提供遊客雲嘉1日旅遊圈便捷服務。「養嘉湖口」幸福公車車體塗裝與知名插畫家陳裕仁老師合作，打造在地海鮮及候鳥生態為主題的兩款彩繪公車。

觀光局長張錫聰、雲管處長徐振能搭公車從雲縣口湖前往向禾休閒漁場（蔡牽海盜村），受到嘉縣長翁章梁和文觀局長許有仁熱情接待，翁章梁與張錫聰等人體驗海盜划船、撈海菜及烤鮮蚵的樂趣。

張錫聰指出，「養嘉湖口」幸福公車結合雲嘉濱海食、宿、遊、購等在地產業觀光圈業者，搭配「2021自行車旅遊年」及「經典小鎮3.0-口湖鄉」年度觀光主軸，帶動雲嘉濱海在地產業搭上國旅熱潮，創造人潮，活絡經濟。

公車從高鐵嘉義站出發，沿途經故宮南院區、朴子轉運站、東石先天宮、東石漁人碼頭、鰲鼓濕地森林園區 (向禾休閒漁場)、好蝦冏男社、口湖遊客中心、馬蹄蛤主題館、第一鰻波工坊、台灣鯛生態園區等景點及特色產業。

公車啟航後每周二至周日、國定假日，平日每天4往返班次，每2小時1班車，假日每天8往返班次，每小時1班車，首航當天前100名乘車，送限定版「養嘉湖口」可愛口罩及文青帆布袋，憑乘車證明享各景點商家優惠，20日至5月19日憑乘車證，享故宮南院免費入館參觀優惠，限1千人。雲管處還結合雲嘉濱海產業體驗遊程及特色海鮮料理，推出3款超值旅遊套票，遊客可上網至KKDay銷售平台購買。詳情可上雲管處官網臉書粉專查看。

雲嘉南濱海國家風景區管理處在嘉義縣東石鄉向禾休閒漁場，舉辦「養嘉湖口」幸福公車啟動宣傳，觀光局長張錫聰、雲管處長徐振能及嘉縣長翁章梁等扮海盜，體驗海盜划船、撈海菜及烤鮮蚵樂趣。圖／嘉縣府提供
雲嘉南濱海國家風景區管理處在嘉義縣東石鄉向禾休閒漁場，舉辦「養嘉湖口」幸福公車啟動宣傳，觀光局長張錫聰、雲管處長徐振能及嘉縣長翁章梁等扮海盜，體驗海盜划船、撈海菜及烤鮮蚵樂趣。圖／嘉縣府提供
雲嘉南濱海國家風景區管理處在嘉義縣東石鄉向禾休閒漁場，舉辦「養嘉湖口」幸福公車啟動宣傳，觀光局長張錫聰、雲管處長徐振能及嘉縣長翁章梁等扮海盜，體驗海盜划船、撈海菜及烤鮮蚵的樂趣。圖／嘉縣府提供
雲嘉南濱海國家風景區管理處在嘉義縣東石鄉向禾休閒漁場，舉辦「養嘉湖口」幸福公車啟動宣傳，觀光局長張錫聰、雲管處長徐振能及嘉縣長翁章梁等扮海盜，體驗海盜划船、撈海菜及烤鮮蚵的樂趣。圖／嘉縣府提供

公車 故宮南院 鰲鼓濕地

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