走出登山舊世界的孤獨天才 呂忠翰無氧登世界第十高峰

2021年4月16日，台灣攀登者呂忠翰成功以無氧形式登頂海拔8,091公尺、世界第十高峰：安娜普納（Annapurna），同時呂忠翰也是全部非雪巴（註）攀登者中，唯一無氧登頂的攀登者。訊息在「K2 Project 張元植X呂忠翰八千計畫」臉書專頁公布後，至截稿前已有超過6,000次按讚數與破400次分享，群情激昂。

台灣文化評論家、山岳愛好者、也是「群山之島」製作人詹偉雄指出：「阿果（呂忠翰）是打破過去格局的第一人、也是走出登山舊世界的人，他告訴台灣的小孩，如果我們心中有一個夢想，是可以做到完全實踐夢想的。」為了追求無氧登山，阿果有著高強度的自主訓練，並對其甘之如飴，背後來自於他的強大心智與熱切意願。詹偉雄並分析，90年代的登山團隊多以企業資助，但阿果善於結交朋友，並以各種方法完成目標，「他獨力解決問題的能力跟彈性，是這一世代才有的。」

成熟的人際互動讓呂忠翰在「雪巴」社群裡有極佳人緣，也讓朋友趣稱他為「台灣雪巴」，「他要交到更多的朋友，取得更多的信任，才能在資助裡得到他的分潤，這是我欣賞他的：樂觀、彈性、善體人意，這是全世代都難以完成的任務；阿果的示範告訴我們：你心中有一個強大的熱情，你終究會找到實踐熱情的方法，但我們上一世代總會找很多藉口，根源就是：你對夢想沒有那麼強大的熱情，」在詹偉雄眼中，「阿果是一個孤獨的天才，但他又不讓你認為孤冷高傲，他永遠是一個笑臉迎人的陽光男孩。」

但先等一下：所謂「無氧」登上八千公尺大山有多難？同為呂忠翰重要夥伴、也是K2 Project重要一員的張元植曾在另一篇採訪中提及，當有氧氣以每分鐘1.5至2公升流量輔助時，體感將可降低約1,500公尺海拔，也就是可回到6,500公尺海拔的體能與感受，更有對末梢循環、預防凍傷之效，更凸顯了呂忠翰以無氧狀態登頂的難能可貴。

而對此次呂忠翰完成攻頂，張元植感覺相當驕傲，「畢竟這是整個團隊成功登頂、阿果也是唯一非雪巴、使用無氧攻頂的成員」。但他也以為，單一山頂的登頂只是偉大事蹟的其中一步，「無論登山或科技，歷史上的重大進程沒有單一一步是決定性、跳耀性的，但全數串連集結則有其意義。」他觀察台灣多數群眾或攀登者都被山的海拔高度與數字制約，「以阿果跟我們在做的事就很有意義，他很有機會在2023年完成世界全數14座8000公尺的登頂」，而一旦完成這14座八千公尺大山，「下一個世代的眼光可以從海拔與數字中解放出來，」進而投向更遠的無限可能。

另一位呂忠翰與張元植好友、作家陳德政則分享，這趟攻頂的意義在於「把自己準備好，機會來了就能把握住。」他觀察2020疫情影響全世界，國際登山界挑戰大山的風潮隨之暫停，去年呂忠翰的身形雖然小了一號，但仍保持正向態度，「他的身體跟心理都維持在隨時可以去八千大山的狀態」。2021年一月，陳德政和張元植、呂忠翰聚會時還對未來抱持觀望態度，沒想到三月航空公司突然通知可以開票！加上尼泊爾隔離措施調整，「像神在背後推了一把」，而雖然呂忠翰完成上一座8000大山是2019年，但相隔兩年後1首趟嘗試就登頂，「這對我來說是非常不可思議的事情。」

陳德政進一步指出，呂忠翰是「帶著台灣人的眼睛跟我們的感官，去了一個台灣人到不了的地方、達成自己設定的目標，尤其當我們還被困在這個島嶼的同時。」他並認為外在狀況不是人為可以掌控，只能盡本分，「至於外在的變動或機會...那些就是順其自然、但又順勢而為，期待最好的、也接受最壞的結果，這就是自然中的一種體悟吧！」