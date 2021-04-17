屏東囝仔能聽也能講 縣府8年出版96本繪本供族語教學

屏東縣政府自2013年起，補助多所學校出版「原來家鄉那麼美 兒童家鄉繪本」，已出版96本在地家鄉故事繪本，可供閩南、客家以及原民作為教學素材，今年首次在母語嘉年華活動中亮相。縣府教育處指出，出版家鄉繪本，並非終點，除了能成為母語教學素材，還能讓屏東囝仔用繪本說家鄉的故事。

自2001年開始接觸鄉土語言，並從事客語教學的本土語文指導員李明秀表示，客語繪本的特點在於，部分客語用詞可以書寫，但必須由客語發音，才能解釋，因此，搭配繪本說故事時，就會利用聲音與肢體動作，以生動方式讓聽眾認識客語與客家文化。

里港國小校長陳奇男表示，以在地俚語「儉錢媽祖」繪本，由師生共同創作，搭配里港鄉在地習俗，作為閩南語繪本教學素材，讓學童能透過繪本故事認識在地文化，了解生活典故，也能搭配閩南語、英語對照版本，作為語言學習的教材。

陳奇男還說，每次設計母語繪本，都會搭配教學需求蘊含各種巧思，才能讓學童透過聽故事時，多面向學習。

從事教職26年的瑪家鄉長榮百合國小教師、族語老師林秀玲表示，10年前通過排灣族語認證，才開始母語教學，雖然繪本以中文書寫居多，但透過繪本中的原鄉故事，搭配母語教學，是相當好的教學素材。

林秀玲還說，雖然部分繪本以特定學校或部落為主，但仍可將其當成原民語的教學素材在其他學校流通，更能傳遞族人文化。

屏東縣政府教育處指出，縣府於2013年開始，每年由10多所學校老師帶領學童一同蒐集地方故事，後由縣府補助出版「原來家鄉那麼美 兒童家鄉繪本」，至今已出版96本在地家鄉故事繪本。

教育處表示，家鄉故事是繪本創作的元素，是生活情景幻化成文圖的支點，由學童參與繪本製作，透過走讀村落，發揮創意與團隊合作，挖掘並保留更多地方文史風采。