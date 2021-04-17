賽諾菲成立非營利部門 提升兒癌罕病用藥可近性

跨國藥廠賽諾菲昨天宣布成立非營利事業部，為全球40個貧窮國家提供糖尿病、瘧疾等必須藥品，也承諾每年資助1000名罕病病人，投入兒童癌症、小兒麻痺新藥研究，提升藥品可近性。

賽諾菲（Sanofi）在發布的新聞稿中提到，「營利事業部-賽諾菲全球醫療志業」（Sanofi GlobalHealth），將專為全球40個最極端貧窮國家，提供高達30種涵蓋不同治療領域的藥品，包含心血管疾病、糖尿病、結核病、瘧疾和癌症，也同時為當地醫護提供培訓資源。賽諾菲承諾每年捐贈10萬瓶所需藥品給予1000名未獲治療的罕病病人。

賽諾菲台灣今天接受中央社記者電訪表示，若總部規劃賽諾菲台灣加入新藥研發，相信對部分有亞洲型罕病將能有很大的幫助。賽諾菲非營利事業部將投入小兒癌症治療領域並研發創新藥品，降低兒童因癌症不幸被奪走生命的死亡率。